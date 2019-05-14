"День республики "ЛНР" – кому нужен такой "праздник"?

День Победы начался с десятка поздравлений от друзей и знакомых. Я думаю, что этот праздник вне времени и политики, как бы там ни было. А вот "день республики "ЛНР" прошел иначе. Я получила одно поздравление. Больше меня не поздравил никто, да что там – никто не упомянул этот день никак.

Вечером я смотрела прямое включение с Театральной площади Луганска и диву давалась – сколько людей, сколько высоких слов (с акцентом и бегущей строкой о равнении на Россию, чмоки-чмоки из Москвы и "мы вас помним"). И я снова давалась диву – для огромного количества людей это праздник! Реальный праздник каких-то их побед, свершений, достижений, уроков…

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Я была все пять лет в "республике". Не выезжала и не возвращалась. И я не понимаю, в чем праздник? Лично я потеряла огромный кусок своей прежней жизни и людей в ней. Потеряла привычки, друзей, свой уклад жизни, границы... Что я выиграла? Сложно сказать. Но точно не то, в чем я должна быть признательной "республике". Если я и приобрела что-то, то скорее вопреки всем обстоятельствам, а не благодаря им.

Конечно, это странно. Вся "верхушка" местного "правительства" говорила со сцены о том, что мы – лучшие, что нас ждет светлое будущее, что мы молодцы и так далее… Но меня не покидало чувство, что все это не обо мне. Как будто есть те, кто и правда достиг чего-то, но я не пересекаюсь с ними ни в реальной жизни, ни во взглядах и образе жизни.

Не так давно я сказала знакомому что-то о "республике" и выслушала тираду о том, что он – гражданин Украины и не считает себя никак не связанным с "республикой", разве что тем, что здесь живет. Вот и у меня такое же чувство. Я не считаю себя частью этого праздника и всеобщего ликования. Я тоже живу здесь, потому что здесь мой дом и моя семья.

Может быть, нужно смотреть на все иначе? Мы живем в относительном мире, у нас есть работа и продукты. Да, за работу платят не очень-то, и нам хватает с натяжкой на еду и только, но, может быть, нужно делать скидку на то, что еще идет война? Но здесь снова тупик – я не хочу жить в зоне войны, потому эти пять лет тоже идут в счет моей жизни. И мне не нравятся закрытые границы, ограничения, цены и много чего еще. И уезжать я ведь тоже не хочу, потому что здесь мой дом… И снова замкнутый круг – я люблю свой дом, я, как и многие, пытаюсь жить вне политики, если так бывает. Как будто ты всего лишь живешь здесь, а все остальное тебя никак не касается.

И я понимаю, что для всех тех, кто стоял на трибуне, 5 лет – огромный срок и огромный "праздник". Они призывали "бороться с диверсионными группами, верить, трудиться, держать курс на Россию, потому что мы единый народ и братья…" Каждый из них действительно за эти пять лет сделал невероятно много, удерживаясь на своих позициях и карабкаясь вверх. Вероятно, нужно просто взглянуть на все иначе – кто-то верил в "республику", когда шел на "референдум" и кто-то все еще верит в нее. Остальные либо выехали отсюда, либо разочарованы тем, что эти пять лет – тоже часть их жизни, полная трудностей и лишений.

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