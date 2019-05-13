Из секретарш – в "министры": как сделать умопомрачительную карьеру в "ЛНР"

7 мая был объявлен новый заместитель "министра образования" "ЛНР" – им стала Ольга Долженко.

Если проследить историю стремительного взлета этой молодой женщины, то весь рассказ о ней можно уместить в нескольких предложениях. До 2014 года она работала секретарем машколледжа. После событий 2014 года, когда катастрофически не хватало педагогических кадров, в ней увидели потенциального преподавателя – диплом у нее был, желание работать тоже, а вакансии нужно было закрывать срочно, чтобы не закрылась кафедра. И, главное, у нее были те огромные амбиции, которые зачастую стоят больше диплома или трудолюбия. Ее назначили на должность преподавателя кафедры психологии Луганского национального университета имени Владимира Даля. И буквально сразу же ее перевели на должность старшего преподавателя, потому что это звучало куда более статусно, чем ассистент.

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Конечно, вся процедура присвоения старшего преподавателя была сокращена донельзя – ни о каких научных изысканиях и стаже в пять лет работы в должности речь не шла и в помине, на это просто закрыли глаза. И буквально сразу же – ново назначение: она заняла вакантную должность заместителя декана по воспитательной работе.

Да, знаний и опыта у нее не было, но был тот бешеный напор, который мог свернуть горы. Она ходила на все митинги и шествия, возглавляла колоны и была всегда на виду. Конечно, не заметить ее было просто нельзя. Ольга Долженко стояла перед первыми лицами "республики" и согласно кивала во время их выступлений. А добавьте к этому высокий рост и огненные волосы, и вы поймете, что ее выделили из общей массы тех, кто ходил на все эти собрания по принуждению.

После должности заместителя декана ее перевели на должность проректора по воспитательной работе. Для сравнения, долгие годы перед событиями 2014 года на этой должности работал профессор. И здесь оказалось, что быть проректором и старшим преподавателем не комильфо, поэтому ей дали доцента. Да, минуя процедуру защиты и всех тех необходимых формальностей, которые остались где-то за линией войны. Буквально все сразу же забыли о том, что она всегда была... всего лишь секретарем колледжа.

Отсчет жизни Ольги Долженко начался заново – она была доцентом, проректором крупного вуза и участником всех крупных городских мероприятий. И снова ее видели в первых рядах, она стремилась быть на виду, и, самое главное, получала от этого удовольствие. Ей было не в тягость все, что происходило вокруг, потому что она хорошо понимала – не случись событий 2014 года, вся ее жизнь сложилась бы иначе. Не было бы карьеры, не было регалий и перспектив.

А еще, это видели все, у нее не было тех черт профессора, которым всегда славился университет – утонченности, знаний, опыта, авторитета. Долженко брала безапелляционным напором, перед которым уступали все. Ее так и называли между собой: "Эта рыжая". Часто логики в ее командах не было, но было нескрываемое желание быть замеченной. Умудренные сединами заведующие кафедрами шутили, называя ее распоряжения "комсомольским напором".

А потом она стала заместителем министра образования. Да, ей этого хотелось, и на ее примере можно еще раз убедиться в том, что и кухарка может управлять страной. И обычно о личностях таких вот медийных персон складывается впечатлении о стране и том направлении, которое они курируют. В этом случае все очень точно – доцент без стажа и диплома, проректор без ученых степеней и званий, заместитель министра, который еще два года назад работал секретарем.

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