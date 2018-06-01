День захисту дітей в Україні: Google присвятив дудл підростаючому поколінню

1 червня, відповідно до рекомендацій Генасамблеї ООН, у світі відзначають День захисту дітей. Мета цього свята – привернути увагу до захисту прав дитини.

У зв’язку з такою датою компанія Google вирішила зробити відповідний дудл. Упродовж 24 годин така святкова картинка, окрім України, відображатиметься також у Нікарагуа, Еквадорі, Португалії, Румунії, Болгарії, Сербії, Польщі, Чехії, Білорусі, Литві, Латвії, Естонії, Росії, В’єтнамі та на Філіппінах.

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Зауважимо, що історія цього свята бере свій початок ще у минулому столітті. Так, 26 листопада 1924 року П'ята Асамблея Ліги Націй (попередниця ООН – 24 Канал) у Женеві ухвалила Женевську декларацію прав дитини, що складалася з п'яти основних положень, спрямованих, зокрема, на протидію дитячій праці та рабству, торгівлі дітьми, проституції неповнолітніх. Документ також закликав керуватися положеннями декларації для захисту дітей та покращення їхнього добробуту.

Проте офіційне ж рішення заснувати Міжнародний день захисту дітей було ухвалив у листопаді 1949 року конгрес Міжнародної демократичної федерації жінок, і вже в 1950-му 1 червня уперше відзначався День захисту дітей.

Вже через 10 років, в листопаді 1959-го Організація об'єднаних націй прийняла Декларацію прав дитини, в які було сформульовано десять принципів, що визначають дії всіх, хто відповідає за реалізацію прав дітей, і яка мала на меті забезпечити їм щасливе дитинство. У преамбулі Декларації, зокрема. зазначається, що кожна людина має володіти усіма правами та свободами без національних, расових, релігійних, політичних та інших переконань, соціального і майнового становища.

Крім того, рівно через 30 років, 20 листопада 1989-го, Генасамблея ООН одноголосно прийняла Конвенцію ООН про права дитини. Цей документ став першим і основним обов'язковим міжнародно-правовим документом, що присвячений широкому спектру прав дитини. В Україні ж Конвенція ООН про права дитини набрала чинності з 27 вересня 1991 року.

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Щодо самого Дня захисту дітей в Україні, то це свято було створено Указом президента №568/98 від 30 травня 1998 року "Про день захисту дітей". З того моменту в Україні 1 червня стало офіційним Днем захисту дітей. Також за роки незалежності Україна ухвалила законодавство з охорони дітей, яке відповідає європейським стандартам та Конвенції ООН з прав дитини.

До слова, 1 червня – це не єдиний день, присвячений дітям. Також жителі Землі відзначають Всесвітній день дитини (20 листопада), Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії (4 червня) і День захисту дітей Африки (16 червня).

Міжнародний день захисту дітей є не тільки святом для самих дітлахів, він ще нагадує суспільству про необхідність їхнього захисту. Цього дня у багатьох містах світу проводяться різноманітні розважальні, ігрові та культурні заходи, присвячені дітям, і звісно ж за їхньої участі. Також у День захисту дітей проводять різні благодійні заходи та концерти, а зібрані на них кошти передаються на допомогу нужденним дітям.