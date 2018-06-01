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День защиты детей в Украине: Google посвятил дудл подрастающему поколению

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1 июня – Международный день защиты детей: Google создал праздничный дудл
1 июня – Международный день защиты детей: Google создал праздничный дудл / Getty Images

1 июня, в соответствии с рекомендациями Генассамблеи ООН, в мире отмечают День защиты детей. Цель этого праздника – привлечь внимание к защите прав ребенка.

В связи с такой датой компания Google решила сделать соответствующий дудл. В течение 24 часов такая праздничная картинка, кроме Украины, будет отображаться также в Никарагуа, Эквадоре, Португалии, Румынии, Болгарии, Сербии, Польши, Чехии, Беларуси, Литве, Латвии, Эстонии, России, Вьетнаме и на Филиппинах.

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Google, дудл, День защиты детей, дети, мир, праздники, права

Google посвятил дудл Дню защиты детей

Заметим, что история этого праздника берет свое начало еще в прошлом веке. Так, 26 ноября 1924 года Пятая Ассамблея Лиги Наций (предшественница ООН – 24 Канал) в Женеве приняла Женевскую декларацию прав ребенка, состоявшую из пяти основных положений, направленных, в частности, противодействать детскому труду и рабству, торговли детьми, проституции несовершеннолетних. Документ также призвал руководствоваться положениями декларации для защиты детей и улучшение их благосостояния.

Однако официальное же решение учредить Международный день защиты детей принял в ноябре 1949 года конгресс Международной демократической федерации женщин, и уже в 1950-м 1 июня впервые отмечался День защиты детей.

Уже через 10 лет, в ноябре 1959-го Организация объединенных наций приняла Декларацию прав ребенка, в которые были сформулированы десять принципов, определяющих действия всех, кто отвечает за реализацию прав детей, и которая имела целью обеспечить им счастливое детство. В преамбуле Декларации, в частности. отмечается, что каждый человек должен обладать всеми правами и свободами без национальных, расовых, религиозных, политических и других убеждений, социального и имущественного положения.

Кроме того, ровно через 30 лет, 20 ноября 1989-го, Генассамблея ООН единогласно приняла Конвенцию ООН о правах ребенка. Этот документ стал первым и основным обязательным международно-правовым документом, посвященным широкому спектру прав ребенка. В Украине же Конвенция ООН о правах ребенка вступила в силу с 27 сентября 1991 года.

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Что касается самого Дня защиты детей в Украине, то этот праздник был создан Указом Президента №568/98 от 30 мая 1998 года "О дне защиты детей". С того момента в Украине 1 июня стало официальным Днем защиты детей. Также за годы независимости Украина приняла законодательство по охране детей, которое соответствует европейским стандартам и Конвенции ООН по правам ребенка.

К слову, 1 июня – это не единственный день, посвященный детям. Также жители Земли отмечают Всемирный день ребенка (20 ноября), Международный день невинных детей – жертв агрессии (4 июня) и День защиты детей Африки (16 июня).

Google, дудл, День защиты детей, дети, мир, праздники, права
Хотя День защиты детей отмечают во всем мире, однако праздничный дудл отображаться будет не во всех странах

Международный день защиты детей является не только праздником для самих ребятишек, он еще напоминает обществу о необходимости их защиты. В этот день во многих городах мира проводятся различные развлекательные, игровые и культурные мероприятия, посвященные детям, и конечно же с их участием. Также в День защиты детей проводят различные благотворительные мероприятия и концерты, а собранные на них средства передаются в помощь нуждающимся детям.

Напомним, ранее 24 Канал писал о дудле, который Google посвятил Дню матери.

Теги: Новости Украины Дети Google Сеть ООН
Источник: 24 Канал
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