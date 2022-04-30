Інформація про черговий "приліт" на Дніпропетровщині з'явилась на ранок 30 квітня. Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

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Ракета влучила у фермерські склади. Ніхто не постраждав. Успішна операція орків з "денацифікації" двох пустих ангарів,

– сказав він.

За словами Резніченка, ворожа ракета наробила лиха в Синельниківському районі.

Голова облради Дмитро Лукашук також повідомляв про ранковий обстріл. За його словами, постраждали кілька сіл. Мовиться про околиці Великої Костромки у Криворізькому районі, одне з сіл Синельниківського району, що на межі з Запорізькою та Донецькою областями. Інформації щодо постраждалих поки немає. Лукашук каже, що ситуацію контролюють.

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