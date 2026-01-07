Не стало українського журналіста Дениса Безлюдька

У середу, 7 січня, стало відомо, що з життя пішов український журналіст Денис Безлюдько. Його смерть стала раптовою та непередбачуваною.

Сумну звістку повідомила дружина медійника Леся Казачинська у дописі в соцмережі, передає 24 Канал.

Що відомо про Дениса Безлюдька?

Як повідомила Казачинська, Денис Безлюдько раптово пішов із життя. Він не повернувся із ранкової пробіжки.

Дату і місце прощання з журналістом родина повідомить згодом.

Відомо, що Денис Безлюдько у 1998 році закінчив Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. У 2009 році він також навчався у Школі цифрової журналістики DFJ при Києво-Могилянській академії.

Із 2000 року Безлюдько працював в різних економічних медіа. Понад десять років журналіст очолював інформаційне агентство "Українські новини". У 2015 – 2016 роках був головним редактором "РБК-Україна".

З 2021 року обіймав посаду голови правління журналістського конкурсу Presszvanie.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким Дениса Безлюдька.

