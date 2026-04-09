На Вінниччині попрощалися з поліцейським Денисом Бондарем: бійцю тепер назавжди 37

У Вінницькій області попрощалися з поліцейським Денисом Бондарем, який загинув внаслідок влучання російського безпілотника на фронті. На момент трагедії чоловіку було всього 37 років.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Що відомо про поліцейського?

Бійця штурмового полку "Цунамі" бригади Нацполіції "Лють" старшого лейтенанта поліції Дениса Бондаря провели в останню путь. Він загинув внаслідок удару "Шахеду" поблизу його авто після виконання бойового завдання.

Денис Бондар народився 23 січня 1989 року у місті Хмільник, розташованого у Вінницької області. Після закінчення школи пройшов строкову службу у ЗСУ, а у 2010 році вступив на службу до правоохоронних органів.



Загиблий Денис Бондар / Національна поліція України

Там він служив інспектором патрульної служби, після чого ніс службу у складі сектору реагування патрульної поліції у рідному місті. Ба більше, його неодноразово відряджали до зони проведення АТО та ООС.

Чоловік закінчив Національну академію управління та здобув вищу освіту за спеціальністю правознавство. У лютому 2023 року, під час формування штурмової бригади "Лють" він приєднався до штурмового полку "Цунамі".

Як штурмовик, Денис пройшов з побратимами важкі бої по звільненню та утриманню міст і сіл Донецької та Харківської областей. Згодом він перейшов на роботу із дронами. Вів аеророзвідку та нищив окупантів з неба.

Побратими будуть пам’ятати Дениса як відданого справі бійця, який завзято виконував поставлені бойові завдання. На нього можна було покластися у бою. Він був відповідальний, як на позиції так і у побуті. Завжди цікавився новим та постійно розвивався,

– ідеться у повідомленні.

