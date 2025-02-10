НАБУ полює на Комарницького: ексдепутата підозрюють у розкраданні землі

НАБУ оголосило в розшук ексдепутата Київради Дениса Комарницького, підозрюваного у схемі привласнення землі на 11,6 мільйона гривень. Він намагається втекти з України.

Про це розповідає Інтерфакс-Україна з посиланням на директора Національного антикорупційного бюро України Семена Кривоноса, передає 24 Канал. Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук колишнього депутата Київради Дениса Комарницького, якого підозрюють в організації схеми із заволодіння цінною землею в столиці.

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Земельна афера в Києві

За даними слідства, група осіб незаконно вивела з власності територіальної громади Києва ділянки на суму понад 11,6 мільйона гривень.

Директор НАБУ Семен Кривонос, зазначив, що зараз Комарницький намагається покинути територію України.

За версією слідства, учасники організації, серед яких посадовці КМДА, депутати Київради та керівники комунальних підприємств, реєстрували право власності на неіснуючі будинки, а потім через міськраду оформлювали на підставних осіб землю під їхнім "обслуговуванням". Це дозволяло уникати аукціонів та контролю з боку держави.

Крім Комарницького, у справі фігурують:

заступник голови Київської міської державної адміністрації,

голова та член постійної комісії Київради з питань архітектури, містопланування і земельних відносин,

чинні депутати Київської міської ради,

перший заступник і заступник директора комунальних підприємств,

ще четверо громадян, чиї посади правоохоронці поки що не розголошують.

НАБУ закликає всіх, хто володіє інформацією про місцеперебування Комарницького, повідомити правоохоронні органи.

