440 мільйонів за 110 квартир: ЗМІ розповіли про цікавий "бізнес" топкорупціонера Комарницького
- Журналісти розкрили, що ексдепутат Комарницький та його дружина протягом 2016 – 2018 років володіли 110 квартирами в Києві, які швидко продавали, заробивши на цьому 440 мільйонів гривень.
- Найбільше квартир (52) було продано у "Комфорт Таун", 48 – у ЖК Central Park, ще 10 – у ЖК Tetris Hall.
Журналісти розкрили деталі махінацій бізнесмена та ексдепутата Дениса Комарницького та його дружини із нерухомістю. Як виявилося, протягом 2016 – 2018 років подружжя володіло 110 квартирами у престижних новобудовах Києва, які після придбання продавалися надзвичайно швидко.
Ставалося це протягом кількох днів чи тижнів з моменту набуття права власності. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Слідство.Інфо".
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Комарницька назвала продажі десятків квартир "бізнес-інтересом"
Журналісти "Слідства.Інфо" стверджують, що Денис Комарницький та його дружина на продажах понад сотні квартир могли заробити 440 мільйонів гривень.
Розслідувачам вдалося дізнатися, що подружжя впродовж 2016 – 2018 років володіли та блискавично швидко продали:
- 10 квартир у ЖК Tetris Hall (їхньою власницею була Ірина Комарницька),
- 48 квартир у ЖК Central Park,
- 52 квартири у "Комфорт Таун".
Журналісти встановили середню ціну квадратного метра у "Комфорт Тауні" та Central Park на той час і зробили висновок, що Комарницькі тоді могли отримати понад 330 мільйонів гривень виторгу.
Ще 10 квартир Ірини Комарницької у преміальному Tetris Hall можна оцінити у 110 мільйонів гривень.
Звідси – 440 мільйонів гривень.
"Журналісти проаналізували все майно Комарницьких і помітили, що пік активності з купівлею та продажем квартир припав саме на 2016-2018 роки. Ні до цього, ні після Комарницькі не оперували нерухомістю у таких обсягах, а користувалися лише тим майном, яке зберігалося за родиною тривалий час", – зауважують у "Слідство.Інфо".
Там також виявили, що в усіх ЖК, де були квартири Комарницьких, один забудовник – компанія KAN Development, засновником якої є Ігор Ніконов.
Він у 2014 – 2015 роках був першим заступником голови КМДА Віталія Кличка.
У KAN Development ніяк не прокоментували ситуацію із квартирами Комарницьких. А дружина ексдепутата заявила, що вона таки була власницею 62 квартир у 3 згаданих новобудовах, але заперечила, що це хабарі.
За її словами, це була "бізнес-діяльність". Деталі, у чому полягав такий специфічний бізнес-інтерес, вона не захотіла розповідати.