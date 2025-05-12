440 мільйонів за 110 квартир: ЗМІ розповіли про цікавий "бізнес" топкорупціонера Комарницького

Журналісти розкрили деталі махінацій бізнесмена та ексдепутата Дениса Комарницького та його дружини із нерухомістю. Як виявилося, протягом 2016 – 2018 років подружжя володіло 110 квартирами у престижних новобудовах Києва, які після придбання продавалися надзвичайно швидко.

Ставалося це протягом кількох днів чи тижнів з моменту набуття права власності. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Слідство.Інфо".

Дивіться також "Смотрящий" за Києвом та топкорупціонер: хто такий Денис Комарницький і чому про нього говорять

Комарницька назвала продажі десятків квартир "бізнес-інтересом"

Журналісти "Слідства.Інфо" стверджують, що Денис Комарницький та його дружина на продажах понад сотні квартир могли заробити 440 мільйонів гривень.

Розслідувачам вдалося дізнатися, що подружжя впродовж 2016 – 2018 років володіли та блискавично швидко продали:

10 квартир у ЖК Tetris Hall (їхньою власницею була Ірина Комарницька),

48 квартир у ЖК Central Park,

52 квартири у "Комфорт Таун".

Журналісти встановили середню ціну квадратного метра у "Комфорт Тауні" та Central Park на той час і зробили висновок, що Комарницькі тоді могли отримати понад 330 мільйонів гривень виторгу.

Ще 10 квартир Ірини Комарницької у преміальному Tetris Hall можна оцінити у 110 мільйонів гривень.

Звідси – 440 мільйонів гривень.

"Журналісти проаналізували все майно Комарницьких і помітили, що пік активності з купівлею та продажем квартир припав саме на 2016-2018 роки. Ні до цього, ні після Комарницькі не оперували нерухомістю у таких обсягах, а користувалися лише тим майном, яке зберігалося за родиною тривалий час", – зауважують у "Слідство.Інфо".

Там також виявили, що в усіх ЖК, де були квартири Комарницьких, один забудовник – компанія KAN Development, засновником якої є Ігор Ніконов.

Він у 2014 – 2015 роках був першим заступником голови КМДА Віталія Кличка.

У KAN Development ніяк не прокоментували ситуацію із квартирами Комарницьких. А дружина ексдепутата заявила, що вона таки була власницею 62 квартир у 3 згаданих новобудовах, але заперечила, що це хабарі.

За її словами, це була "бізнес-діяльність". Деталі, у чому полягав такий специфічний бізнес-інтерес, вона не захотіла розповідати.