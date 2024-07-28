Скоро вам нікого буде обмінювати, – емоційна заява "Редіса"

У другі роковини російського теракту в Оленівці командир бригади "Азов" Денис "Редіс" Прокопенко виклав допис щодо полонених азовців. Він застеріг, що люди помирають у полоні, тож можуть не дожити до сподіваного обміну.

Україна повертає своїх військовополонених, та азовців майже не міняють. Росія ставиться до них особливо жорстоко.

Дивіться також Розкажи світу про Оленівку, – в "Азові" звернулися до українців у день других роковин теракту

Полон мав тривати кілька місяців, натомість триває два роки. Час спливає

Важко передати словами, що таке один день в російському полоні. Часу немає. Постійні катування, голод, показова страта в Оленівці, незаконні судилища та довічні ув'язнення. Скоро вам нікого буде обмінювати,

– написав Прокопенко.

Він заявив: жоден із тих, хто давав бійцям Маріупольського гарнізону гарантії під час виходу з території "Азовсталі", не виконав своїх обіцянок.

У травні 2022-го ООН, Міжнародний Комітет Червоного Хреста, російська сторона та військово-політичне керівництво України гарантували, що буде збережено життя кожного військовослужбовця гарнізону, що до них не будуть застосувати тортури, натомість якнайшвидше обміняють.

Але росіяни не дотримали своєї обіцянки. Вони віроломно наплювали на всі пункти угод і підступно вбили в Оленівці 53 беззбройних азовців. Люди спали, коли стався теракт. Багатьох було поранено, і вони досі в полоні.

Злочин в Оленівці став апогеєм порушення окупантами законів та звичаїв ведення війни. Сучасна історія не знає подібних прикладів нелюдської жорстокості щодо військовополонених, констатував командир "Азову".

"У день, коли вся країна схиляє голови перед загиблими в Оленівці азовцями, мені не дає спокою лише одне питання: чи доклали інші гаранти збереження життів особового складу Маріупольського гарнізону усіх зусиль, пропрацювали усі можливі варіанти та задіяли необхідні важелі впливу на росіян, аби обіцяні через 3 – 4 місяці після виходу з "Азовсталі" обміни стались?" – запитав "Редіс".