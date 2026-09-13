Денис Прокопенко, "Редіс", очолив угруповання військ "Азов" на Донеччині

Українське військове командування вживає рішучих заходів для суттєвого посилення оборонних спроможностей на найгарячіших ділянках фронту. Зокрема, бригадний генерал і Герой України Денис Прокопенко, "Редіс", очолив угруповання військ "Азов", яке покликане зміцнити українські рубежі на Донеччині

Про це 13 вересня повідомили у 1-му корпусі Національної гвардії України "Азов". Це рішення стало частиною масштабних кроків вищого керівництва держави та військового командування із захисту східних регіонів.

Шлях командира та нові завдання

Денис Прокопенко розпочав службу в батальйоні "Азов" ще в липні 2014 року. Він пройшов складні бойові операції літньо-осінньої кампанії, очолював 1-шу роту під час Павлопіль-Широкинської наступальної операції, а згодом брав участь у боях за Мар'їнку, Іловайськ та в героїчній обороні Маріуполя.

У 2017 році 26-річний військовий став наймолодшим командиром полку в історії Нацгвардії та Збройних Сил України. За часи його керівництва підрозділ пройшов масштабне переформатування з добровольчого формування до професійного бойового з'єднання.

Навесні 2022 року за особисту мужність і героїзм йому було присвоєно звання Героя України, а у квітні 2025 року Прокопенка призначили командиром 1-го корпусу НГУ "Азов".

Нагадаємо! Прокопенко потрапив у російський полон у травні 2022 року після виходу з "Азовсталі" в Маріуполі. У липні 2023 року він разом з іншими командирами повернувся в Україну з Туреччини, де перебував після обміну.

Посилення напрямку відбулося після серії нарад президента Володимира Зеленського з військовим командуванням, зокрема з головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим та міністром оборони Євгенієм Хмарою. На Донеччині посилюють два оновлені угруповання військ під керівництвом досвідчених воєначальників.

Нагадаємо, як вже повідомлялося на нашому сайті, інше стратегічне угруповання на східному напрямку очолить Герой України Андрій Білецький.