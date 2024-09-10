Переплив Тису, щоб грати в Білорусі: ексголкіпер Дніпра прокоментував перехід у Славію-Мозирь

Колишній голкіпер Дніпра у нестандартний спосіб перетнув державний кордон, щоб грати у чемпіонаті Білорусі. Український воротар прокоментував свій трансфер у Славію-Мозирь.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває майже три роки, але досі є українські футболісти, які переїжджають грати у чемпіонати ворожих країн. Денис Шеліхов, ексворотар Дніпра та уродженець Херсону, розповів про перехід у Білоруську футбольну вищу лігу.

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Шеліхов незаконно перетнув державний кордон України

Спочатку український голкіпер відмовився давати коментарі щодо свого переходу у Славію-Мозирь, яка виступає у чемпіонаті Білорусі. Згодом Шеліхов все-таки розповів про деталі трансферу.

Ексголкіпер Дніпра зізнався, що був знайомий з тренерами Славії ще за часів своїх виступів у білоруській Проміні. Денис зазначив, що одразу погодився, як надійшла пропозиція.

На запитання про хейт збоку співвітчизників голкіпер відповів, що хто знає його, той зрозуміє, адже немає сенсу розповідати кожному, чому так сталось. Про російсько-українську війну Шеліхов відмовився від відповіді.

Повідомляють, що Денис Шеліхов здійснив правопорушення та незаконно порушив державний кордон, перепливши Тису. Сам футболіст заявив, що це всього лише здогадки та припущення.

Нагадаємо, що 35-річний воротар грав у багатьох клубах та дивізіонах України. Це були такі команди як Волинь, Дніпро, ВПК-Агро, Миколаїв, сумська Вікторія. Перед втечею в Білорусь, Шеліхов представляв ЛНЗ та Металіст 1925.