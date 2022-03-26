Денісова назвала гуманітарні коридори, якими вивозитимуть людей на Київщині

Омбудсменка Людмила Денісова оголосила про відкриття гуманітарних коридорів 26 березня. Вона розповіла, звідки евакуйовуватимуть людей у Київській області.

У суботу, 26 березня, гуманітарні коридори відкриються на Київщині. Людмила Денісова уже назвала їхні маршрути.

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Маршрути гуманітарних коридорів на Київщині

Фастів – Фастівець – Клехівка – Митниця – траса м-05 – Калинівка – Плесецьке (сільрада вулиця Центральна, 57, село Плесецьке).

Білогородка – Петрушки – Шпитьки – Мрія – Любимівка – Березівка– Северинівка (вулиця Івана Мазепи 20, село Северинівка).

Біла Церква – Фастів – Хомутець – Брусилів – Ставище – Небелиця – Юрів – Червона Слобода (торговий центр, вулиця Лесі Українки, 46, Червона Слобода).

Біла Церква – Фастів – Брусилів – Кочерів – Біла Криниця – Пісківка – Бородянка (вулиця Центральна 331, Бородянка).

Вона також зазначила, що працюватиме пункт евакуації у районі Романівського мосту. Туди зможуть приходити люди, які хочуть виїхати з Ірпеня.

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