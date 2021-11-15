Денісова розповіла, скільки українців перебувають у полоні бойовиків

На тимчасово окупованих територіях Донецька та Луганська проросійські бойовики утримують трохи більше за 300 наших співгромадян. А ще майже 260 вважаються зниклими безвісти.

Таку сумну статистику озвучила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

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Як розповіла Денісова, з ув'язнених є чимало жінок – 30.

Якщо ми говоримо про тих громадян, які були взяті в полон, "засуджені" з "шпигунства" щодо України, то за період війни – це 301 громадянин України. З них: 30 жінок, 44 військовослужбовці,

– наголосила Денісова.

Водночас вона додала, що Україна може не знати про всіх полонених на окупованих територіях.

"Ми можемо знати про тих людей, з якими є зв'язок у їхніх родичів. Але у нас є ті, з якими ми не маємо зв'язку. Ми вважаємо, що вони там знаходяться. Бо одного разу підтвердять, що там є цей громадянин, вдруге – не підтвердять", – зауважила українська омбудсменка.

Кількість полонених більшає

За словами Денісової, період перемир'я, тобто з 27 липня 2020 року, список громадян України, які потрапили до в'язниць в ОРДЛО, збільшився на 70 осіб.

І процес триває, їх уже 301 людина. Щодня ми бачимо, що щось відбувається. Когось взяли, потім випустили, потім знову взяли,

– пояснила вона.

Ще 258 громадян України перебувають у списках зниклих безвісти на непідконтрольній українській владі частині Донбасу. Хтось із них також може перебувати у місцях несвободи.

За словами Денісової, "забуття – гірше зради". Найменша звістка, що хтось когось бачив у в'язниці, "на підвалі" дає надію, що ця людина жива – і її одразу вносять до списків.