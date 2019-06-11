Денісова – Москальковій: Країна змінила риторику, ми не говоримо про обміни ув'язненими

Варто обговорити не обмін, а одночасне звільнення громадян двох країн, затриманих і засуджених в Росії та Україні за мотивами, які хоч одна зі сторін вважає політичними.

Таку пропозицію зробила уповноважена з прав людини Верховної Ради України Людмила Денісова уповноваженій з прав людини в Росії Тетяні Москальковій, пише "Інтерфакс". Зустріч відбулася у вівторок, 11 червня, у Москві.

Читайте також: У Гаазі почався тиждень слухань щодо порушення РФ морської Конвенції ООН

Москалькова під час зустрічі з Денісовою згадала про "гуманітарні питання, пов'язані з громадянами України і Росії, які перебувають у місцях позбавлення волі". Мовиться про надання допомоги медичної, правової та контроль за дотриманням умов утримання під вартою. На що Денісова відповіла згодою "об'єднати зусилля" у цьому напрямку.

Ми могли б об'єднати зусилля – ви в Росії, а я в Україні. Адже є добра воля Президента України Володимира Зеленського саме на звільнення всіх. Ми не говоримо про обміни. Ми говоримо, що змінила країна риторику. І я б це з вами хотіла обговорити,

– сказала Денісова.



Уповноважена з прав людини Верховної Ради України Людмила Денісова / Фото marker.ua

У відповідь російський омбудсмен висловила готовність до діалогу.

Для нас дуже важливо, що на сьогодні змінилася і риторика, і загальні підходи до правозахисної теми (в Україні – 24 канал),

– сказала російська омбудсменка.



Уповноважена з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова / Фото VIDIA

Водночас російські ЗМІ, зокрема видання "РИА Новости", подає цю інформацію в іншому форматі. Мовляв, уповноважений ВРУ з прав людини Людмила Денисова на зустрічі з уповноваженим з прав людини в РФ Тетяною Москальковою заявила: існує добра воля президента України Володимира Зеленського по звільненню засуджених і заарештованих на Україні росіян.