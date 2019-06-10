У Гаазі почався тиждень слухань щодо порушення РФ морської Конвенції ООН

Міжнародний арбітраж почав слухання у справі про порушення морського права Росією. Усього буде два раунди. Свої аргументи вже зачитали представники РФ. Вони традиційно заявляють, що ситуація сталася біля Криму, який вважають своєї територією. Наступним слово нададуть Україні.

Сьогодні, 10 червня, у Міжнародному арбітражі почалися слухання у великій справі проти Росії. Нагадаємо, вона порушила Конвенцію ООН морського права, захопила українських моряків та їх судна, збудувала Керченський міст.

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Засідання проводять у закритому режимі, на цьому наполягла російська сторона. Але фактично до розгляду ще далеко, поки розв'язують питання юрисдикції. Росіяни нахабно запевняють, мовляв, моряків схопили у своїх внутрішніх водах. А Крим нібито відокремився сам під час референдуму у 2014 році. Таким чином хочуть вивести справу з-під дії Конвенції та уникнути покарання. Українська делегація обіцяє дати гідну відсіч "аргументам" Росії.

Наша суперечка полягає у тому, що права України у Чорному та Азовському морях, а також Керченській протоці були порушені. Росія незаконно видобуває наші природні копалини, а українські рибалки позбавлені можливості вести традиційні промисли,

– сказала заступниця міністра закордонних справ України з питань євроінтеграції Олена Зеркаль.

Що трапилося в Азовському морі?25 листопада 2018 року українські кораблі та рейдовий буксир планово вийшли з порту Одеси до порту Маріуполя. Однак російське судно протаранило український буксир та пошкодило його.



При виході з Керченської протоки російські судна обстріляли та захопили українські кораблі біля Керченської протоки. Усіх українців, що були на кораблях, захопили в полон і звинуватили у незаконному перетині кордону Російської Федерації в Чорному морі.



29 листопада 2018 їх вивезли до Москви. Зараз 24 українських моряки під арештом, а термін досудового слідства росіяни продовжили до серпня 2019 року.

Наймолодший полонений український моряк Андрій Ейдер не може повірити у таку зневагу до міжнародного права. 19-річний хлопець один з 24 бранців, яких вже півроку тримають у російському полоні. Спершу його привезли до СІЗО "Матроська тиша", у січні перевели в "Лефортово". З-за ґрат пише вірші та передає рідним.

Його поетичні спроби у Facebook викладає його мачуха Євгенія. Вірші сина їй передають порціями. Андрій надиктовує їх адвокатові під час рідкісних зустрічей. Нову порцію передав минулого тижня.

Там дуже мало кімнат для того, щоб мати можливість побачитися зі своїм підзахисним. І в адвокатів виникає черга ціла. Вони у п'ятницю на цілий тиждень наперед обирають чергу,

– сказала Євгенія Ейдер.

Ще один поранений під час тарану моряк Василь Сорока поступово одужує. Йому вже зняли гіпс з руки. Адвокат полонених моряків Микола Полозов зазначив, що Василь вже може рухати пальцями, однак стискати руку в кулак наразі не вдається. Він наголосив, що це вже великий прогрес, адже була ймовірність того, що кінцівка буде втрачена.



Український моряк Василь Сорока

Листи з України хлопці отримують із запізненням у три місяці через цензуру. Тримають моряків в окремих камерах. До них навіть підселяли підставних ув'язнених. І ті намагалися переконати хлопців визнати провину. Але вони тримаються. Бо саме це Росії й потрібно: зняти з себе відповідальність і засудити військовополонених, як звичайних злочинців. Інакше на неї чекають нові санкції. Раніше міжнародний трибунал у Гамбурзі дав Росії місяць, аби відпустити полонених. Спливає він 25 червня.