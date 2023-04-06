8 кілометрів окопів: окупанти нарили все узбережжя від Євпаторії до Заозерного

Російські загарбники готуються до звільнення Криму. Тож активно риють траншеї, як рекомендують методички часів Другої світової війни. Уже накопали цілих 8 кілометрів окопів.

Про це свідчать супутникові знімки з Євпаторії. Від цього курортного міста до села Заозерне тягнуться свіженькі російські окопи. Їхня протяжність – 8 кілометрів.

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Траншеї у два ряди не допоможуть

Знімки, зроблені 16 березня, свідчать про те, що траншеї вириті уздовж берегової лінії. Причому на березі також у два ряди стоять "зуби дракона". Ті самі пірамідки Пригожина, на яких він, очевидно, зумів відмити чимало грошей.

Зауважимо, що російські загарбники не припиняють укріплювати свої позиції. За останні місяці вони активно посилювалися поблизу Армянська та берегової лінії.



Траншеї біля Євпаторії сягають 8 кілометрів / Супутникові знімки

Під час телемарафону речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк зауважила, що дійсно оборонні роботи ворога тривають. Водночас вона додала, що абсолютно відповідально може сказати, що окупантам це не допоможе.

На її думку, ці траншеї окупанти вирили для десанту, який можуть висадити. Щоб він "не повтікав додому".

"Допомогти проти десанту ці окопи навряд чи зможуть, виходячи з того, що напевно багато хто з українців точно знає, як тримаються піщані споруди на узбережжі Криму. Ми це добре пам’ятаємо і пограємося у пісочок іншим разом", – підкреслила вона.

Гуменюк підкреслила, що дії ворога продиктовані старими методичками. В окупантів, на відміну від ЗСУ, відсутнє креативне мислення. Тож він робить все так, як книжка пише. І їх не зупиняє той факт, що ці поради вже десятки років неактуальні.

Потрібно рити окопи там, де може піти десант, – риємо. Що буде – не знаємо, але риємо,

– так вона прокоментувала траншеї на березі Чорного моря.

Кордони патрулюють вертольоти



Авіація над Севастополем патрулює морський кордон / Фото Крымский ветер

Тим часом уздовж морських кордонів Севастополя літають військові літаки та вертольоти, розповідає Крымский ветер. Роблять вони це безперервно. Окупантам вкрай неспокійно. Особливо з урахуванням знань про те, що флот українських морських дронів зріс. Ну що ж, нехай тривожність їх не покидає.