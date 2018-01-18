Деокупація Донбасу чи розширення повноважень президента: дипломат назвав основні мінуси закону

Закон про деокупацію не вплине на ситуацію на Донбасі в плані ведення війни або досягнення миру. Ним лише змінюється назва з АТО на заходи з відсічі агресії. Документ матиме негативні наслідки для України. На думку експерта Богдана Яременка, це не закон про оборону, а про збільшення повноважень президента.

Про це голова правління "Майдану закордонних справ" Богдан Яременко розповів у коментарі сайту "24".

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"Закон про деокупацію містить один величезний негатив – положення про незаконне делегування або відбирання уповноважень у Верховної Ради і передача їх президенту. Президент у плані ведення війни отримав право безконтрольно ухвалювати низку рішень, застосовувати ЗСУ, визначати періоди початку кампанії, межі зон, де проводяться бойові дії. Це може мати серйозні наслідки для внутрішньої політики в Україні", – наголошує Яременко.

Крім того, вважає дипломат, закон сумнівний з точки зору конституційності різних підходів до окупованих Криму і частини Донбасу.

Державна політика України щодо деокупації територій Донбасу полягає у створенні інституцій. Але щодо Криму цього не передбачено. Українська влада фактично дає сигнал назовні, що в неї немає планів з деокупації півострова,

– вважає експерт.

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Також, зауважує Яременко, попри намагання заборонити торгівлю з окупованими територіями, закон фактично її узаконив, надавши право Кабміну визначати порядок, а Генштабу ЗСУ буде надана можливість це регулювати безпосередньо на місці. Розрив дипломатичних відносин із Росією, за його словами, може відбутися і поза цим законом, але було б логічно ухвалити це в документі.

Покладання відповідальності на Росію за нанесені збитки внаслідок війни, говорить дипломат, – внутрішнє рішення України. Тому що вирішити це питання можна або шляхом двосторонніх переговорів між Україною і Росією, або в міжнародних судах.

Реакція Росії на закон про деокупацію буде негативною. Кремль критикуватиме, що ми фактично відмовляємося від багатьох положень міських угод. Але Москва в будь-якому випадку буде продовжувати війну з Україною,

– підкреслив Богдан Яременко.

Нагадаємо, Верховна Рада 18 січня прийняла у другому читанні і в цілому законт про реінтеграцію Донбасу, який вперше визнає Росію агресором. За відповідне рішення проголосували 280 народних депутатів, проти – 36, утримались – 2.

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