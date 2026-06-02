Чи може Європа депортувати українців призовного віку: військовий припустив, що на них чекає

В Європі тривають дискусії, що робити з українськими чоловіками призовного віку. Там вже говорять, що правила тимчасового захисту можуть змінитися.

Журналіст та сержант ЗСУ Павло Казарін розповів 24 Каналу, що навряд чи у Європейському Союзі почнуть проводити депортацію українців. Це дійсно малоймовірний варіант.

На які кроки можуть піти в Європі?

На думку Казаріна, європейські країни цілком можуть піти на те, аби обмежити державні програми допомоги для українських чоловіків.

У 2022-23 роках багато жінок, дітей, людей з інвалідністю виїхали в Європу. Там їм допомагали. Вони переважно не знали мови та були заручниками усієї ситуації. Так само чоловіки пролізли в Європу та намагалися отримувати допомогу від європейських країн. Хоча у них не було підстав перетинати кордон,

– зауважив Казарін.

Цілком ймовірно, що зрештою чоловіки не зможуть користуватися системами державної підтримки в країнах ЄС. Але надзвичайно важко уявити собі сценарій, що там підуть на депортацію.

Які зміни можуть бути з тимчасовим захистом у ЄС?

У Європейському Союзі обговорюють продовження програми тимчасового захисту для українців. Наразі там обговорюють ідею, аби виключити українських чоловіків призовного віку зі списку тих, хто може скористатися цією можливістю.

Можливі зміни не будуть стосуватися тих чоловіків, які вже отримали тимчасовий захист в ЄС. Йдеться про нових заявників. Наразі особливий статус для українців в ЄС діє до 4 березня 2027 року. Програму збираються продовжити ще на рік після того терміну.

Відомо, що станом на березень 2026 року близько 4,33 мільйона українців отримали тимчасовий захист в ЄС. Найбільше біженців прийняли в Німеччині, Польщі та Чехії.