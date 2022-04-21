Депутат Липецької сільради отримав підозру в державній зраді
Джерело:Олег Синєгубов
Депутат Липецької сільської ради, що на Харківщині, Вадим Кудіков ще з початку війни співпрацює з окупантами. Йому навіть придумали посаду "голови адміністрації Липців".
Як розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, Харківська обласна прокуратура повідомила Вадима Кудікова про підозру у державній зраді.
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Багато допомагав окупантам
Кудіков зробив все, щоб окупантами змогли спокійно просуватися в регіоні: надав доступ до адмінбудівель Липців та Глибокого, здавав місцевих ветеранів АТО/ООС, а ще й допомагав зорієнтуватися в місцевості.
Ще раз наголошую: усі, хто співпрацює з окупантами, одразу стають фігурантами відповідних кримінальних проваджень. Покарання для зрадників країни буде жорстким і невідворотним! – підкреслив Олег Синєгубов.
Тепер Кудікову загрожує довічне ув’язнення.
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