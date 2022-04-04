Депутата Пономарьова з полону доправили в лікарню Бердянська: є підозра на інфаркт

У березні окупанти затримали в Бердянську народного депутата України від ОПЗЖ Олександра Пономарьова. Наразі він перебуває у місцевій лікарні.

Нардеп Пономарьов перебував у полоні росіян 10 днів. Інформація про те, що його у супроводі російських військових доставили та госпіталізували до реанімації Бердянської міської лікарні з'явилась 2 квітня.

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"Медики оцінюють його стан як стабільно тяжкий. Прогнозів ніяких не дають, бо раніше, у 2018 – 2020 роках Олександр Пономарьов вже переніс 2 інфаркти", – повідомили у приймальні депутата.