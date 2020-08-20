21 серпня Львівська міська рада мала зібратись на засідання сесії. Однак його перенесли через зараження депутатів та посадовців коронавірусом.

Про це повідомив керівник управління "Секретаріат ради" Юрій Лукашевський, передає Zaxid.net. Сесія мала відбутись у Шевченківській районній адміністрації.

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На порядку денному стояло 478 питань, більшість з яких – земельні.

Також депутати мали розглянути 18 петицій, питання про детальні плани територій, бюджетні зміни та кредити для комунальних підприємств.

Коронавірус на Львівщині: що відомо

1 серпня Міністерство охорони здоров'я поділило всі регіони України на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону. Львів віднесли до помаранчевої зони.

У Львові та Миколаївському, Перемишлянському, Пустомитівському районах оголосили помаранчевий рівень епідемічної безпеки.

У Жовківському, Яворівському та Кам'янка-Бузькому районах – жовтий, на решті території – зелений. Ці рівні переглядатимуться раз на тиждень по п'ятницях.



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