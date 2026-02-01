У російській Держдумі пропонують використати проти України "зброю відплати"

У Росії методи ведення загарбницької війни в Україні вважать не достатньо серйозними. Так, депутати Державної думи країни-агресорки закликають керівництво держави вдатися до застосування більш руйнівних засобів у війні проти України.

Про це в соцмережах 30 січня заявив голова нижньої палати російського парламенту В'ячеслав Володін.

Як у Росії хочуть боротися з Україною?

Посадовець, який також входить до складу Ради безпеки Росії, не конкретизував, про які саме типи озброєння йдеться. Водночас у публічних заявах від 30 січня він дозволив собі образливі висловлювання на адресу президента України Володимира Зеленського та пригрозив українській стороні так званими "новими викликами" вже найближчим часом.

За словами Володіна, російське військо продовжує наступальні дії, а парламентарі наполягають на активнішому використанні так званої "зброї відплати" задля реалізації завдань війни, яку в Росії офіційно називають "спеціальною військовою операцією".

Депутати Державної Думи наполягають на застосуванні більш потужної зброї – "зброї відплати",

– написав він у своєму Телеграм-каналі.

