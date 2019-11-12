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      Депутати "Голосу" у Раді потролили Яценка, через якого "слуги народу" проходили поліграф

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      Під час розгляду у Верховній Раді законопроєкту №2047 про оцінку нерухомості, через який у фракції "Слуга народу" виник корупційний скандал, трапився доволі курйозний момент. Депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин епічно пожартував з Антона Яценка, якого і звинувачували у підкупі деяких "слуг народу".

      Курйозний інцидент трапився під час загального обговорення законопроєкту, коли Юрчишин намагався пояснити, чому його фракція записалася на виступ за позицію "проти".

      Важливо! Рада ухвалила скандальний законопроєкт про оцінку нерухомості

      Ми у фракції дуже довго думали, хто у цьому залі може бути проти ліквідації оціночних майданчиків. Довго думаючи, дійшли до висновку, що найкраще цей виступ сформулює Антон Яценко. Тому прошу передати йому це слово,
      – пожартував депутат.

      Після цих стіл у залі Верховної Ради було чутно гучний сміх та оплески парламентарів. Намагаючись стримати посмішку, Дмитро Разумков спитав у Яценка, чи буде той виступати.

      "Два тижні тому багатьох депутатів облили брудом, а найбільше – мене. Я думаю, пане Юрчишин, що гумор тут недоречний. Тут не цирк "Шапіто". Тому давайте допрацюємо цей закон до другого читання так, щоб було добре для громадян", – відповів Антон Яценко.

      Що відомо про корупційний скандал зі "Слугами народу" і до чого тут Яценко?

      Одинадцятьох "слуг народу" з фінансового комітету запідозрили в отриманні хабаря. Мовляв, їм заплатив депутат групи "За майбутнє" Антон Яценко.

      Мовляв, йому підконтрольні електронні майданчики при фонді Держмайна, які по суті є "прокладками". А на їх існуванні він наче заробляє по мільйону гривень щодня.

      І от він ніби вирішив не втрачати заробіток й домовився з членами фінансового комітету, в основному "слугами", аби ті провалили законопроєкт №2047, який скасовував би з 1 січня його заробіток, і вже зараз дав змогу зайти на "хлібне місце" ще комусь.

      Через підозру у корупційному скандалі члени комітету, а також голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія проходили перевірку на поліграфі.

      blog_ava
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      Автор: Анна Калюжна, Василь Денисюк
      Теги: Яценко Антон Володимирович Партія Голос Верховна Рада Новини України Новини політики Слуга народу Ярослав Юрчишин "Слуг народу" перевірять на поліграфі Новини нерухомості України
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