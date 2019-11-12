Депутати "Голосу" у Раді потролили Яценка, через якого "слуги народу" проходили поліграф

Під час розгляду у Верховній Раді законопроєкту №2047 про оцінку нерухомості, через який у фракції "Слуга народу" виник корупційний скандал, трапився доволі курйозний момент. Депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин епічно пожартував з Антона Яценка, якого і звинувачували у підкупі деяких "слуг народу".

Курйозний інцидент трапився під час загального обговорення законопроєкту, коли Юрчишин намагався пояснити, чому його фракція записалася на виступ за позицію "проти".

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Ми у фракції дуже довго думали, хто у цьому залі може бути проти ліквідації оціночних майданчиків. Довго думаючи, дійшли до висновку, що найкраще цей виступ сформулює Антон Яценко. Тому прошу передати йому це слово,

– пожартував депутат.

Після цих стіл у залі Верховної Ради було чутно гучний сміх та оплески парламентарів. Намагаючись стримати посмішку, Дмитро Разумков спитав у Яценка, чи буде той виступати.

"Два тижні тому багатьох депутатів облили брудом, а найбільше – мене. Я думаю, пане Юрчишин, що гумор тут недоречний. Тут не цирк "Шапіто". Тому давайте допрацюємо цей закон до другого читання так, щоб було добре для громадян", – відповів Антон Яценко.

Що відомо про корупційний скандал зі "Слугами народу" і до чого тут Яценко?

Одинадцятьох "слуг народу" з фінансового комітету запідозрили в отриманні хабаря. Мовляв, їм заплатив депутат групи "За майбутнє" Антон Яценко.

Мовляв, йому підконтрольні електронні майданчики при фонді Держмайна, які по суті є "прокладками". А на їх існуванні він наче заробляє по мільйону гривень щодня.

І от він ніби вирішив не втрачати заробіток й домовився з членами фінансового комітету, в основному "слугами", аби ті провалили законопроєкт №2047, який скасовував би з 1 січня його заробіток, і вже зараз дав змогу зайти на "хлібне місце" ще комусь.

Через підозру у корупційному скандалі члени комітету, а також голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія проходили перевірку на поліграфі.