Депутату від "Слуги народу" Гео Леросу підпалили машину: відео
Народному депутату з фракції "Слуга народу" Гео Леросу підпалили машину в Києві 28 серпня 2020. Сам нардеп схоже не постраждав.
Про підпал своє автівки Гео Лерос написав на своїй фейсбук-сторінці. Ситуацію він поки прокоментував нецензурним висловом.
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Мені підпалили машину, це пи**ець,
– написав нардеп.
На відео, яке опублікував Лерос видно, як рятувальники гасять його машину.
Дивіться відео підпалу машини Гео Лероса:
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