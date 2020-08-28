Народному депутату з фракції "Слуга народу" Гео Леросу підпалили машину в Києві 28 серпня 2020. Сам нардеп схоже не постраждав.

Про підпал своє автівки Гео Лерос написав на своїй фейсбук-сторінці. Ситуацію він поки прокоментував нецензурним висловом. До теми Про "теплу ванну" для Зеленського та політичні амбіції Єрмака: відверте інтерв'ю з Гео Леросом Мені підпалили машину, це пи**ець,

– написав нардеп. На відео, яке опублікував Лерос видно, як рятувальники гасять його машину. Дивіться відео підпалу машини Гео Лероса: Новина доповнюється