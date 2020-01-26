Дерева на дахах та овочеві грядки на терасах: фото і відео міста майбутнього

Більшість людей думають, що місто майбутнього матиме такий вигляд: чисті вулиці, літаючі авто та роботи, які скрізь пересуваються. Однак експерти-екологи прогнозують, що міста майбутнього – це зелені міста. Тенденція Go green, тобто "озеленюйся", є справжнім трендом у світі.

Озеленення у різних європейських містах

► У Лондоні та Мадриді зелені зони займають третину міської площі. Утім, урбаністи не обмежуються лише закладенням нових парків і скверів. Дерева на дахах, чи овочеві грядки на відкритих терасах – тепер не так вже й дивно для суспільства. Надзвичайно популярними стають і вертикальні сади, які облаштовують ззовні та всередині будівель.

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Рослини висаджують просто на стінах

► Неперервні зелені коридори створюють у Відні. Ними можна дістатись з однієї точки міста в іншу через сквери, парки, алеї та променади.



Відень

Хто такі урбаністи?Це ті люди, які роблять міста зручними і сприятливими для життя. Урбаністи зазвичай виступають за велосипедні доріжки, паркові зони. Також допомагають архітекторам, дизайнерам, будівельникам, економістам, які працюють над облаштуванням міських будівель та зон. Зокрема, урбаністи борються за максимальне озеленення міст.

► В Парижі взялися за озеленення кожного шкільного подвір'я. Облаштовують зелені стіни та міські городи.



Єлисейські поля в Парижі

Офіс компанії Amazon схожий на тропічний ліс

На території компанії є 40 тисяч екзотичних рослин, підвісний міст, водоспади та кам'яні доріжки. Замість конференц-залів – зимовий сад. Такі еко-офіси вже не є фантастикою. Згідно з опитуванням компанії PwC, 86% молодих американців готові змінити місце праці, якщо роботодавець погано ставиться до довкілля.



Офіс компанії Amazon

Чим корисне озеленення:

створює природній затінок;

захищає від пилу і шуму;

отримує вологу від опадів;

очищає повітря;

захищає від повеней.

Цікаво: Що таке "розумні" міста та як вони вплинуть на наше життя

Нині половина людства мешкає саме в містах. За прогнозами ООН, цей показник лише різко збільшуватиметься, а за 30 років сягне 66%. Швидка глобальна урбанізація і, як наслідок, на Землі відбудеться глобальне потепління. Чисельні дослідження екологів переконують, що льодовиків меншає, а дерев має більшати. Лише так можна врятувати планету від надміру вуглекислого газу в повітрі.