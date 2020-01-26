Деревья на крышах и овощные грядки на террасах: фото и видео города будущего

Большинство людей думают, что город будущего будет выглядеть так: чистые улицы, летающие автомобили и роботы, которые везде передвигаются. Однако эксперты-экологи прогнозируют, что города будущего – это зеленые города. Тенденция Go green, то есть "озеленяйся", становится настоящим трендом в мире.

Озеленение в различных европейских городах

► В Лондоне и Мадриде зеленые зоны занимают треть городской площади. Впрочем, урбанисты не ограничиваются только открытием новых парков и скверов. Деревья на крышах, или овощные грядки на открытых террасах – теперь не так уж и удивительны для окружающих. Очень популярными становятся и вертикальные сады, которые обустраивают снаружи и внутри зданий.

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Растения высаживают прямо на стенах

► Непрерывные зеленые коридоры создают в Вене. По ним можно добраться из одной точки города в другую через скверы, парки, аллеи и променады.



Вена

Кто такие урбанисты?

Это те люди, которые делают города удобными и благоприятными для жизни. Урбанисты обычно выступают за велосипедные дорожки, парковые зоны. Также помогают архитекторам, дизайнерам, строителям, экономистам, которые работают над обустройством городских зданий и зон. В частности, урбанисты борются за максимальное озеленение городов.

► В Париже взялись за озеленение каждого школьного двора. Обустраивают зеленые стены и городские огороды.

Елисейские поля в Париже

Офис компании Amazon похож на тропический лес

На территории компании находится 40 тысяч экзотических растений, подвесной мост, водопады и каменные дорожки. Вместо конференц-залов – зимний сад. Такие эко-офисы уже не фантастика. Согласно опросу компании PwC, 86% молодых американцев готовы изменить место работы, если работодатель плохо относится к окружающей среде.



Офис компании Amazon

Чем полезно озеленение:

создает естественную тень;

защищает от пыли и шума;

получает влагу из осадков;

очищает воздух;

защищает от наводнений.

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Сейчас половина человечества живет именно в городах. По прогнозам ООН, этот показатель будет только резко увеличиваться, а через 30 лет достигнет 66%. Быстрая глобальная урбанизация и, как следствие, на Земле произойдет глобальное потепление. Многочисленные исследования экологов утверждают, что площадь ледников уменьшается, а количество деревьев должно увеличиваться. Только так можно спасти планету от избытка углекислого газа в воздухе.