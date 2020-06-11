У Львівській області 11 червня вирував потужний буревій. Через шквальні пориви вітру загинула 28-річна жінка, на яку впало повалене дерево.

Трагічна подія сталася в Брюховичах, що неподалік від Львова. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Брюховицької селищної ради.

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Що відомо про смерть жінки від падіння дерева

Дерево впало на дачний будинок, де в цей час перебували жінка із 5-річною дитиною, які сховалися від дощу. Про це місцевому виданню ZAXID.NET розповіли в поліції.

Жінку придавило, вона загинула на місці події. Дитина не постраждала.

Рятувальники вивільнили тіло жінки з-під зруйнованих конструкцій будівлі та розрізали дерево. В ДСНС запевнили, що на момент прибуття рятувальників у будинку більше нікого не було.



Дерево впало на будинок і вбило жінку / Фото Брюховицької селищної ради

Наслідки негоди на Львівщині: головне

Ввечері 11 червня блискавка влучила в готель у Трускавці. Внаслідок цього почалася пожежа, яка пошкодила дах будинку. Вогонь гасили 17 рятувальників. Ніхто не постраждав.



Блискавка влучила в готель у Трускавці / Фото "Твоє місто"

Окрім того через негоду у Львові стався обрив електромережі, який зупинив електротранспорт. Вітер повалив понад три десятки дерев, п'ять з яких впало на автомобілі.

Сталося дев'ять підтоплень на магістральних дорогах та шість обривів мережі зовнішнього освітлення. Негода пошкодила 21 дах будинку.

Мешканців Львівщини закликають бути обережними, адже сильні зливи очікуються до кінця доби.

Зверніть увагу! Україну 11 та 12 червня накриє сильна негода. До кінця дня 11 червня в окремих районах Львівщини грози супроводжуватимуть град та шквали 15 – 20 метрів за секунду. А 12 червня потужні грозові дощі пройдуть ще й на Вінниччині.