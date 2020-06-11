Страшні наслідки буревію на Львівщині: дерево впало на молоду жінку, вона загинула – фото
У Львівській області 11 червня вирував потужний буревій. Через шквальні пориви вітру загинула 28-річна жінка, на яку впало повалене дерево.
Трагічна подія сталася в Брюховичах, що неподалік від Львова. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Брюховицької селищної ради.
До теми Ніби вночі: Львів накрила страшна гроза – моторошні фото та відео негоди
Що відомо про смерть жінки від падіння дерева
Дерево впало на дачний будинок, де в цей час перебували жінка із 5-річною дитиною, які сховалися від дощу. Про це місцевому виданню ZAXID.NET розповіли в поліції.
Жінку придавило, вона загинула на місці події. Дитина не постраждала.
Рятувальники вивільнили тіло жінки з-під зруйнованих конструкцій будівлі та розрізали дерево. В ДСНС запевнили, що на момент прибуття рятувальників у будинку більше нікого не було.
Дерево впало на будинок і вбило жінку / Фото Брюховицької селищної ради
Наслідки негоди на Львівщині: головне
- Ввечері 11 червня блискавка влучила в готель у Трускавці. Внаслідок цього почалася пожежа, яка пошкодила дах будинку. Вогонь гасили 17 рятувальників. Ніхто не постраждав.
Блискавка влучила в готель у Трускавці / Фото "Твоє місто"
- Окрім того через негоду у Львові стався обрив електромережі, який зупинив електротранспорт. Вітер повалив понад три десятки дерев, п'ять з яких впало на автомобілі.
- Сталося дев'ять підтоплень на магістральних дорогах та шість обривів мережі зовнішнього освітлення. Негода пошкодила 21 дах будинку.
- Мешканців Львівщини закликають бути обережними, адже сильні зливи очікуються до кінця доби.
Зверніть увагу! Україну 11 та 12 червня накриє сильна негода. До кінця дня 11 червня в окремих районах Львівщини грози супроводжуватимуть град та шквали 15 – 20 метрів за секунду. А 12 червня потужні грозові дощі пройдуть ще й на Вінниччині.