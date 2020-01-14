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      Держава вже пухне, її занадто багато в житті людини, – Гнап про реалії діджиталізації

      654 Читать новость на русском
      Дмитро Гнап / 24 канал

      Зеленський обіцяв менше держави в житті, а вийшло навпаки. Замість обмеження експертною групою, чинна влада створила ціле Міністерство, яке мало би займатися діджиталзацією, і тепер виступає з ініціативами перевірки інтернету або ж планує зайти в IT-ринок.

      Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів журналіст-розслідувач Дмитро Гнап.

      До теми: Наймолодший міністр Федоров "погрожує" знищити всі паперові документи українців – інтерв’ю

      "Зеленський у деяких речах дуже часто копіює Порошенка. Наприклад, Порошенко своєму куму Стецю створив Міністерство інформації. Прийшов Зеленський – і Міністерство інформації розігнали. Але своєму давньому другові Федорову він дав не просто міністерство, а віцепрем'єрський портфель. І під це створили Міністерство цифрової трансформації", – підкреслив журналіст.

      На його думку, для діджиталізації країни не варто створювати аж ціле міністерство, можна було обмежитися певним центром чи експертною групою. 

      "Ні, створили міністерство. Що воно робить? Спочатку виступає з ініціативою перевірки, як у різних частинах країни працює інтернет. Тепер вони виступили з ініціативою створити державну ІТ-компанію. Бо цей ринок росте, в Україні він досить прибутковий, розвивається. Держави там ще не було, тож вони хочуть зайти і створити державну ІТ-компанію. Держава, в принципі, завжди пухне, як-от тісто на дріжджах в теплі", – наголосив Гнап.

      Михайло Федоров
      Михайло Федоров

      Він додав, що товариш Зеленського Федоров хоче більше повноважень для свого міністерства цифрової трансформації, Бородянський (міністр культури, молоді та спорту) хоче контролювати блогерів, Голова комітету з питань свободи слова Ткаченко хоче виписувати стандарти для новин, податківці і комітет з питань фінансів, податкової та митної політики хочуть контролювати ФОПів.

      Держава завжди пухне. Навіть якщо президент, який приходить до влади, йшов під гаслом: "Менше держави в житті людини, більше людини в житті держави". А все виходить навпаки,
      – підкреслив Гнап.

      Володимир Бородянський Олександр Ткаченко
      Володимир Бородянський, Олександр Ткаченко

      Натомість, зазначив Гнап, що міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет є одним із тих ноивх людей, завдяки яким відбуваються зміни. За словами журналіста, Дубілет в уряді намагається побороти "чиновницьку гідру".

      Цікаво: Хочу відмовитися від зарплати: ексклюзивне інтерв’ю з міністром Кабміну Дубілетом

      Дмитро Дубілет
      Дмитро Дубілет

      Дивіться повне відео інтерв'ю з Дмитром Гнапом:

       

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      Автор: Олена Трибушна
      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Міністерство цифрової трансформації Михайло Федоров
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