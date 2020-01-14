Держава вже пухне, її занадто багато в житті людини, – Гнап про реалії діджиталізації

Зеленський обіцяв менше держави в житті, а вийшло навпаки. Замість обмеження експертною групою, чинна влада створила ціле Міністерство, яке мало би займатися діджиталзацією, і тепер виступає з ініціативами перевірки інтернету або ж планує зайти в IT-ринок.

Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів журналіст-розслідувач Дмитро Гнап.

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"Зеленський у деяких речах дуже часто копіює Порошенка. Наприклад, Порошенко своєму куму Стецю створив Міністерство інформації. Прийшов Зеленський – і Міністерство інформації розігнали. Але своєму давньому другові Федорову він дав не просто міністерство, а віцепрем'єрський портфель. І під це створили Міністерство цифрової трансформації", – підкреслив журналіст.

На його думку, для діджиталізації країни не варто створювати аж ціле міністерство, можна було обмежитися певним центром чи експертною групою.

"Ні, створили міністерство. Що воно робить? Спочатку виступає з ініціативою перевірки, як у різних частинах країни працює інтернет. Тепер вони виступили з ініціативою створити державну ІТ-компанію. Бо цей ринок росте, в Україні він досить прибутковий, розвивається. Держави там ще не було, тож вони хочуть зайти і створити державну ІТ-компанію. Держава, в принципі, завжди пухне, як-от тісто на дріжджах в теплі", – наголосив Гнап.



Михайло Федоров

Він додав, що товариш Зеленського Федоров хоче більше повноважень для свого міністерства цифрової трансформації, Бородянський (міністр культури, молоді та спорту) хоче контролювати блогерів, Голова комітету з питань свободи слова Ткаченко хоче виписувати стандарти для новин, податківці і комітет з питань фінансів, податкової та митної політики хочуть контролювати ФОПів.

Держава завжди пухне. Навіть якщо президент, який приходить до влади, йшов під гаслом: "Менше держави в житті людини, більше людини в житті держави". А все виходить навпаки,

– підкреслив Гнап.



Володимир Бородянський, Олександр Ткаченко

Натомість, зазначив Гнап, що міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет є одним із тих ноивх людей, завдяки яким відбуваються зміни. За словами журналіста, Дубілет в уряді намагається побороти "чиновницьку гідру".

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Дмитро Дубілет

Дивіться повне відео інтерв'ю з Дмитром Гнапом: