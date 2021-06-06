Он в 2014 году почти три месяца пробыл так называемым "премьер-министром ДНР". Его убрали с этой должности синхронно с Игорем Гиркиным – вероятно, чтобы российское гражданство обоих не мешало Москве рассказывать о "гражданской войне" и "восставших шахтерах".

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Теперь Бородай возглавляет организацию, в которой состоят 15 тысяч российских граждан. Все они так или иначе участвовали в боях против украинской армии. И правящая российская партия теперь обещает им места в законодательных органах власти разного уровня. А самому Бородаю светит место в Госдуме.



Александр Бородай / Фото ANNA News

"Единая Россия" решила этим не ограничиваться

Они пообещали, что доступ к избирательным участкам получат те жители Донбасса, которых Москва успела паспортизировать. По предварительным подсчетам их число может доходить до полумиллиона.

Правящей партии России вторит и другая российская политсила. "Справедливая Россия" успела открыть в Донецке свое представительство, призывает признать "независимость ЛДНР" и даже объединилась с партией писателя-боевика Захара Прилепина, которая называется "За правду".



Захар Прилепин / Фото ТАСС

Среди избирателей будут украинские граждане

При любом раскладе в следующем составе Госдумы мы увидим боевиков, а среди избирателей – украинских граждан, которым Россия раздала свои паспорта. Кто-то назовет осенние выборы смертью российского парламентаризма.

Хотя, справедливости ради, нужно отметить, что эта смерть случилась еще в 2016 году.

Именно тогда сложил свои полномочия последний легитимный российский парламент. Тот, что выбирали российские граждане, живущие на российских территориях. Потому что в 2016 году в Госдуму были избраны депутаты от оккупированного полуострова, а избирательные участки работали, в том числе на территории украинского полуострова.

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Власть занимается выполнением желаний Путина

Все, что мы теперь наблюдаем – это лишь закономерный процесс гниения российского парламента. Последние лет 10 этот орган занимается выполнением желаний администрации российского президента:

запрещает митинги и иностранное усыновление;

принимает законы об "иностранных агентах";

отменяет приватность переписки;

голосует за аннексию чужих территорий;

разрешает Путину применять армию на территории Украины.

Фактически, Госдума не пишет законы. Она утверждает документы, спущенные ей по вертикали. Самостоятельность депутатского корпуса сравнима лишь со свободой государственных российских СМИ. Есть небольшое пространство для маневра, но конец поводка держит в руках Кремль.

Российский парламент расстрелял Борис Ельцин, а окончательно похоронил Владимир Путин.

Госдума превратилась в площадку конкуренции за звание наиболее лояльных. Деревянные солдаты во всей своей молчаливой исполнительности: биографии и имена значения не имеют. Своего рода тотализатор на самую беспринципную демонстрацию преданности.

Институт под названием "Владимир Путин"

Фактически в современной России есть лишь один институт – под названием "Владимир Путин". Его сделали президентом в начале нулевых лишь для того, чтобы он был модератором между разными центрами влияния. К нему даже приставили смотрящих – премьер-министра Михаила Касьянова и главу администрации Александра Волошина.



Владимир Путин / Фото Getty Images

И первые годы Владимир Путин послушно исполнял эту самую роль: единоличных решений не принимал, между группами влияния успешно лавировал, уравновешивал силовиков – либералами, а либералов – силовиками. Но чем дольше он находился у власти – тем больше входил во вкус.

Политология в России исчезла

С момента его воцарения прошло больше 20 лет. И теперь политология в РФ более не нужна и невозможна. Потому что политология должна анализировать взаимоотношения между ветвями власти, а этого разделения в РФ больше нет. В результате российская аналитика нередко сведена к оценке президентских эмоций и наличию или отсутствию шуток в его выступлениях.

Пока запад продолжает робко надеяться на возвращении Москвы за стол переговоров – Кремль продолжает повышать ставки. И теперь отправляет в российский парламент людей, воевавших на Донбассе с украинской армией. Очередная проверка границ допустимого – если реакции не будет, значит, можно идти дальше.

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Госдума важна не своим законотворчеством – этот вопрос решается в кабинетах повыше. Она важна лишь как термометр, измеряющий уровень государственного безумия. И то, что депутатский корпус пополнят боевики, а к голосованию допустят жителей оккупированных территорий – лишь еще одна иллюстрация глубины падения.

7 лет назад Россия лишила себя международно признанных границ. 5 лет назад – избавила собственный парламент от остатков легитимности. Москва полна решимости бросить вызов всему миру. Но жертвой этого желания повоевать станет не только здравый смысл. Жертвой этого стремления станет еще и российское будущее. Потому что у всего есть своя цена.