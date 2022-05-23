Дешеві квартири та більше житла, ніж охочих його орендувати: що буде на ринку нерухомості

Через російську агресію з України вимушені були виїхати понад 6 мільйонів людей. До того ж багато хто втратив свої будинки, адже деякі міста окупанти знищили вщент, а інші – неабияк постраждали від ракетних ударів. Звісно, що все це вплинуло на ринок нерухомості.

Зараз українці знову почали масово шукати житло, але пропозиції значно перевищують попит. Про те, що найближчим часом буде з цінами на нерухомість – сайт 24 каналу поцікавився в експертів.

Читайте Програма "Прихисток" працює: наразі є вільні місця для майже 10 тисяч переселенців

Що з нерухомістю в Україні

Богдан Слуцький, фінансово-економічний оглядач, зазначив, що попит на купівлю житла залежатиме від безпекової ситуації в Україні. Оскільки в різних областях ступінь загрози різний, тому і попит, і пропозиція будуть неоднаковими.

Наприклад, наразі найцікавішим для покупців є житло в західних областях України. Відповідно, і ціни там зросли мінімум на 20 – 30% (на оренду – в деяких випадках взагалі в рази) у порівнянні з вартістю до повномасштабного вторгнення агресора.

Якщо ми кажемо про такі міста як Дніпро чи Одеса, то тут попит менший, тому і ціни на оренду чи продаж зростати не будуть найближчим часом. Більш того, в деяких випадках буде спостерігатися тренд на зниження вартості приблизно 10-20%,

– каже Слуцький.

Він додав, якщо казати в цілому, то війна зламала тренд на суттєве подорожчання нерухомості, який спостерігався протягом 2021 року. А найбільший попит зараз мають квартири, які готові для проживання, адже робити ремонти з багатьох причин зараз достатньо важко.

Аналітики OLX Нерухомість пояснили, що через бойові дії та вимушений переїзд до відносно безпечних регіонів, українці в 1,5 раза частіше шукають орендоване житло. Якщо ще за день до початку війни орендою на ресурсі цікавились 1,6 мільйона разів, то зараз це число зросло до 2,7 мільйона пошуків.

Велика ймовірність швидко знайти вільні квадратні метри й на Дніпропетровщині. Від початку війни кількість квартир для оренди в області зросла майже на 11%, що помітно за кількістю оголошень на olx. Однак дещо збільшилась і ціна. Зараз за орендоване помешкання потрібно платити в середньому понад 7 тисяч гривень. Приблизно таку ж середньомісячну вартість оренди просять і на Івано-Франківщині та Полтавщині, а от у Черкаській області ціна проживання на місяць обійдеться трохи більше, ніж 6 тисяч гривень,

– зауважили фахівці.

Вони також додали, що у західних регіонах, з огляду на зростання попиту, ціни навпаки зросли. Відтак, в Івано-Франківську місячна оренда однокімнатної квартири у травні коштує 8 776 гривень, двокімнатна обійдеться у 11 702 гривень, трикімнатна – у 17 553 гривень.

Важливо Що робити українцям, які досі не отримали 6 500 гривень за "єПідтримкою"

У Хмельницькому пропозиції щодо оренди квартир дещо доступніші, ніж в інших західних областях: однокімнатне помешкання обійдеться у 6 000 гривень на місяць, двокімнатне – у 8 000 гривень, а за трикімнатні оселі треба віддати в середньому 12 000 гривень на місяць. Схожі ціни й в Черкасах.

На західній Україні ціни на житло ростуть / Фото Unsplash

Що буде з цінами на нерухомість у Києві

Юрій Піта, президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України, зазначив, що, безумовно, ринок оренди житла в Києві вже відновився, і ми бачимо, що пропозиція в рази перевищує попит, таким чином ціни знизилися до довоєнного періоду на 30 – 50%.

Щодо купівлі-продажу житлової нерухомості після відкриття реєстру здебільшого спостерігається укладання проавансованих угод в довоєнний період, також є поодинокі випадки укладання договорів по об'єктах, які були виставлені на продаж після відкриття реєстру.

В найближчій перспективі пропозиція буде перевищувати попит, що може призвести до зменшення вартості нерухомості по відношенню до довоєнного періоду на 20 – 30%. Попит на оренду буде поступово збільшуватися через переселенців, попит на купівлю також буде відновлюватися, проте до показників довоєнного періоду не очікуємо відновлення. Знову ж таки, багато залежатиме від ситуації на фронті,

– пояснив Піта.

Він додав, що найбільший попит для купівлі буде мати житло економкласу вартістю до 50 000 доларів. Також популярність матимуть 1 – 2 кімнатні квартири в готових новобудовах.

Анатолій Топал, експерт Аналітичного центру DOM.RIA, запевнив, що попит зростатиме, адже люди повертаються, приїжджають вимушені переселенці з гарячих зон, починає працювати бізнес.

Якщо ситуація навколо Києва не погіршиться, то тенденція збережеться. Фахівці очікують, що до кінця липня – початку серпня попит на оренду збільшиться на 35 – 40%. Але при цьому буде не більше 40% від рівня минулого року. Популярніст матимуть двокімнатні квартири по лініях метро.

У Києві пропозиції житла наразі перевищують попит / Фото Unsplash

Вартість реальних угод може змінитися у разі закінчення війни. Після завершення війни, ціни на оренду виростуть на 15 – 20% одразу. Також на ціноутворення впливатиме інфляційна складова та коливання курсів валют. В разі зростання інфляції, в разі різкого росту курсу валют, багато орендодавців спробують підняти ціни. Але основним чинником буде рівень доходів населення. Також зростання цін стримуватиме зростання пропозицій. Очікують, що до осені пропозиції зростуть ще на 20% у порівнянні з травнем 2022 року,

– наголосив Топал.

За його словами, попри відкриті реєстри, буму купівель квартир немає. Поступово ринок продажів буде оживати, але очікувати якихось стрімких зростань не слід. Зараз проходять угоди, які були заключені ще до війни. Що буде зі вторинним ринком наразі важко прогнозувати. Фахівці очікують, що вже до кінця літа він запрацює та вийде на 20 – 25% довоєнного періоду.

Поки що зберігається тенденція до зниження цін і так буде протягом найближчих місяців. А от наскільки ціни будуть нижчими, побачимо після відносного відновлення ринку нерухомості.

На порталі OLX Нерухомість зауважили, що Київщина лідирує серед кількості вільних квартир для оренди. У порівнянні з мирним часом, кількість помешкань у регіоні зросла майже вдвічі. Якщо до 23 лютого можна було обирати з-понад 20 тисяч осель, то у травні їх уже більше, ніж 40 тисяч.

Водночас середня вартість оренди у травні навпаки знизилась майже на 22% та становить менше ніж 9 тисяч гривень на місяць.

Якщо порівнювати ціни на оренду зараз і до 23 лютого, то в Києві місячна плата за однокімнатну квартиру знизилася на 1 590 гривень і становить 7 945 гривень, двокімнатної – на 4 879 гривень (11 198 гривень), трикімнатної – на 8 087 гривень (16 426 гривень),

– уточнили аналітики.

Також цікаво – В Україні арештували активи Росії та Білорусі: дивіться відео