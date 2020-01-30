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      Дешеві кредити для бізнесу: скільки компаній вже подали заявки

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      Скільки компаній вже подали заявки на програму доступного кредитування / file.liga.net

      Уряд анонсував дешеві кредити для малого та середнього бізнесу з 1 лютого. Наразі 15 тисяч українських підприємців подали свої заявки на участь у програмі.

      Про активність українського бізнесу повідомив міністр економіки Тимофій Милованов.

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      За його словами, усі заявки поділять на три частини:

      • до першої групи увійдуть ті заявки, які приймуть, а відповідно кредит бізнесу нададуть;
      • друга група – сюди потраплять компанії, які мають не достатньо сильний бізнес-план. Підприємців цієї групи додатково тренуватимуть або відправлять на спеціальні курси.
      • третю групу сформують ті, кому відмовлять у програмі кредитування;

      Милованов зазначив, що серед отриманих заявок є чимало шахрайських.

      Що відомо про програму доступного кредитування для бізнесу

      • 24 січня уряд схвалив постанову, яка дозволяє запуск програми доступних кредитів для бізнесу з 1 лютого 2020 року. Перед цим 21 січня Володимир Зеленський підписав відповідний закон.
      • Перший етап реалізації програми – забезпечення доступних кредитів для власної справи під 5%, 7% та 9%. Програма призначена для тих, хто хоче розпочати або розширити власний бізнес. Підприємці зможуть отримати позику до 1,5 мільйона гривень.
      • Для участі в програмі потрібно бізнес-план, позитивну фінансово-кредитну репутацію та платіжну дисципліну.
      • Усі охочі можуть заповнити заявку для участі на сайті: smeprogram.guf.gov.ua.

      кредити
      Як отримати кредит на бізнес від держави / Інфографіка 24 канал

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Гроші Міністерство економічного розвитку і торгівлі Тимофій Милованов – новини Бізнес Кредит
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