Дешеві кредити для бізнесу: скільки компаній вже подали заявки

Уряд анонсував дешеві кредити для малого та середнього бізнесу з 1 лютого. Наразі 15 тисяч українських підприємців подали свої заявки на участь у програмі.

Про активність українського бізнесу повідомив міністр економіки Тимофій Милованов. Читайте також: Топ-6 підприємств, які не виплачують українцям зарплати вчасно За його словами, усі заявки поділять на три частини: до першої групи увійдуть ті заявки, які приймуть, а відповідно кредит бізнесу нададуть;

друга група – сюди потраплять компанії, які мають не достатньо сильний бізнес-план. Підприємців цієї групи додатково тренуватимуть або відправлять на спеціальні курси.

третю групу сформують ті, кому відмовлять у програмі кредитування; Милованов зазначив, що серед отриманих заявок є чимало шахрайських. Що відомо про програму доступного кредитування для бізнесу 24 січня уряд схвалив постанову, яка дозволяє запуск програми доступних кредитів для бізнесу з 1 лютого 2020 року. Перед цим 21 січня Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

Перший етап реалізації програми – забезпечення доступних кредитів для власної справи під 5%, 7% та 9%. Програма призначена для тих, хто хоче розпочати або розширити власний бізнес. Підприємці зможуть отримати позику до 1,5 мільйона гривень.

Для участі в програмі потрібно бізнес-план, позитивну фінансово-кредитну репутацію та платіжну дисципліну.

Усі охочі можуть заповнити заявку для участі на сайті: smeprogram.guf.gov.ua.

Як отримати кредит на бізнес від держави / Інфографіка 24 канал