Дешеві кредити для бізнесу: скільки компаній вже подали заявки
Уряд анонсував дешеві кредити для малого та середнього бізнесу з 1 лютого. Наразі 15 тисяч українських підприємців подали свої заявки на участь у програмі.
Про активність українського бізнесу повідомив міністр економіки Тимофій Милованов.
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За його словами, усі заявки поділять на три частини:
- до першої групи увійдуть ті заявки, які приймуть, а відповідно кредит бізнесу нададуть;
- друга група – сюди потраплять компанії, які мають не достатньо сильний бізнес-план. Підприємців цієї групи додатково тренуватимуть або відправлять на спеціальні курси.
- третю групу сформують ті, кому відмовлять у програмі кредитування;
Милованов зазначив, що серед отриманих заявок є чимало шахрайських.
Що відомо про програму доступного кредитування для бізнесу
- 24 січня уряд схвалив постанову, яка дозволяє запуск програми доступних кредитів для бізнесу з 1 лютого 2020 року. Перед цим 21 січня Володимир Зеленський підписав відповідний закон.
- Перший етап реалізації програми – забезпечення доступних кредитів для власної справи під 5%, 7% та 9%. Програма призначена для тих, хто хоче розпочати або розширити власний бізнес. Підприємці зможуть отримати позику до 1,5 мільйона гривень.
- Для участі в програмі потрібно бізнес-план, позитивну фінансово-кредитну репутацію та платіжну дисципліну.
- Усі охочі можуть заповнити заявку для участі на сайті: smeprogram.guf.gov.ua.
Як отримати кредит на бізнес від держави / Інфографіка 24 канал
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