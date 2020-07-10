У Львові відкрили хостел у в'язничному стилі: фото
В одному з підвалів Львові відкрили хостел у незвичному вязничному стилі. Локацію назвали "Lviv Loft Prison", а відвідувачі можуть ненадовго відчути на собі в'язничний побут. Більше фото та інформації щодо нового хостелу – в матеріалі.
На рецепції гостей зустрічає працівник в формі поліцейського. Він оформляє документи та розміщає вас у "камері" для ночівлі, повідомляє VG Львів.
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Двері кожної кімнати тут оформлені під в'язничні камери, а спільну кухню розділяють ґрати. На стіні біля рецепції ви побачите прикуті наручники.
Ціни в хостелі доволі демократичні / Фото Booking.com
Крім типових зручностей, тут є ігрова кімната. Також в хостелі працюють аніматори, тут проводять вечори перегляду фільмів і різноманітні розважальні програми.
Хостел розташований в підвалі / Фото Booking.com
Ціни на місця у "в'язничному" хостелі стартують від 120 гривень, в залежності від обраної дати ночівлі та кімнати.
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Дивіться більше фото хостела у в'язничному стилі:
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