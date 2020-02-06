Дом с глазами: В Австрии построили необычный дом с видом на Альпы – фото

Архитектор Маркус Иннауэр-Мэтт спроектировал деревянный дом с тремя круглыми глазами-окнами. Здание имеет два этажа, а из окон открывается вид на горы.

Жилье находится недалеко от села Вайлер, что в Западной Австрии, пишет Dezeen.

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Фасад дома, который рассчитан на семью из четырех человек, покрыт черепицей из древесины лиственницы, которая напоминает рыбью чешую.



Первый этаж решили не убирать / фото: Dezeen

На этом участке уже стояло жилье этого владельца, однако оно пострадало из-за непогоды. Архитекторы сохранили бетонный первый этаж старого дома, но добавили второй деревянный.



Второй этаж полностью деревянный / фото: Dezeen

Имея твердую основу в виде первого этажа, мы добавили современную конструкцию из древесины в качестве второго этажа, поэтому дом сочетает два способа строительства,

– рассказал архитектор.



У дома три "глаза" / фото: Dezeen

Кухня и обеденное пространство расположены на первом этаже жилья, окна выходят на террасу, на которой стоит встроенная деревянная скамейка.



Одна из верхних спален изнутри / фото: Dezeen

Круглые окна-глаза встроены в стену на верхнем этаже.



В доме также есть камин / фото: Dezeen

Каждое из этих окон указывает на разное географическое направление и приносит в комнату разные пейзажи: горы, долину, лес,

– рассказывает Маркус Иннауэр-Мэтт.

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Так выглядит ванная комната в доме / фото: Dezeen

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