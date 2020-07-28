Электрокамин – прибор, который в последние годы все больше и больше завоевывает аудиторию и становится незаменимым девайсом в домах и квартирах.

Почему электрокамины настолько популярны и все чаще устанавливаются в загородных домах и дачах, в интервью 24 каналу рассказала руководитель дизайн-студии Illiashenko-design Полина Ильяшенко.

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Почему электрокамины так востребованы для размещения в загородных домах и дачах? Какие преимущества позволяют им оставаться актуальными столько лет?

Основной визуальной функцией электрокамина является создание уютной и теплой атмосферы в доме. Поэтому они довольно популярны в домах и квартирах по сей день. Ведь как говорится в классической фразе: "Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода, и как работают другие люди". И электрокамин – это великолепный способ привнести в дом частичку тепла и уюта. Но не всегда есть техническая возможность разместить в помещении настоящий камин и тут на помощь приходит электрокамин. Огромный плюс данного камина в том, что он безопасен и легкий в установке. Он также может выполнять функцию дополнительного отопления, а разнообразие визуальных и звуковых эффектов дают возможность почувствовать себя рядом с настоящим камином.

Полина Ильяшенко / Фото Illiashenko-design

Какие нюансы нужно учитывать при выборе электрокамина для дома?

Главным моментом при выборе любого камина (электрического или обычного дровяного) является соизмерение размера помещения с размером камина, а также общая стилистика помещения. Ведь, если поставить в маленькое помещение большой камин либо наоборот, то общая картинка развалится и будет дисбаланс.

Электрокамин – не только модный, но и полезный девайс для загородного дома / Фото Illiashenko-design

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В каких помещениях наиболее часто устанавливают электрокамины? Имеет ли значения стиль жилья?

Чаще всего электрокамин размещается в центральной части общего помещения, в основном в гостиной, в месте, где собирается вся семья либо же компания людей. Реже их ставят в спальнях и в ванных комнатах, в простенках между помещениями для создания релакс-атмосферы.

С помощью электрокамина помещение выглядит стильно и уютно / Фото Illiashenko-design

Что может удачно дополнить электрокамин в интерьере? Что размещают рядом?

Чаще всего рядом с камином ставят кресло либо пару кресел и журнальный или кофейный столик для того, чтобы поставить напитки и закуски.

Лично мне очень нравятся электрокамины с увлажнителем воздуха. Они максимально похожи на живое пламя огня, которое иммитирует пар и подсветка. Просто волшебный эффект! И 2 в 1 функции: и камин и увлажнение помещения.

Довольно часто электрокамины становятся точкой сбора семьи / Фото Illiashenko-design

Какие мифы или страхи об электрокаминах приходилось слышать от заказчиков?

Иногда люди опасаются устанавливать электрокамины, считая, что это затратно и даже опасно. Однако в отличие от классического камина на дровах, что действительно является недешевым удовольствием (ведь надо покупать дрова, чистить дымоход и пр.), электрокамин – достаточно бюджетный прибор, который не требует дополнительных вложений и манипуляций. Более того, это абсолютно безопасная вещь, которая при этом красиво выглядит, создает тепло и уют в доме. Кроме того, есть те, кто считает, что электрокамин – просто картинка, которая не греет. На самом деле, в них есть обогреватели, которые позволяют согреться в холодное время года.

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