Стиль гранж в интерьере – особенности стиля, цвета и мебель

В стиле гранж удачно сочетается классический и деревенский стили. Такие интерьеры не часто встретишь в рядовых украинских квартирах, поэтому его можно считать оригинальным. Каковы особенности стиля гранж? Какие цвета ему присущи? И какую мебель и материалы стоит купить – читайте в нашем материале.

Стиль берет свое начало еще с конца XIX века, а главным условием для его использования является большая площадь комнаты.

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Особенности стиля гранж

Пространство



Еще одним "родственником" стиля является лофт / фото: Rehouse

Главной проблемой гранжа является ограниченное пространство – такая уж особенность стиля. Уместнее всего он будет смотреться в огромных комнатах.

Отделка интерьера



В этом случае интерьер полностью обрамлен камнем / фото: Дизайнвфото

Стены обычно оставляют кирпичными, но часто можно наткнуться и на деревянные балки или даже каменное оформление. Пол в большинстве случаев из неотесанного дерева, хотя может иметь каменные вставки.

Однако довольно часто стены и потолок просто красят, а пол делают из дерева и покрывают ковром.

Декор



Вычурные элементы декора тоже хорошо подойдут / фото: Rehouse

Торшеры, кованые элементы, бронзовые фигурки и картины – декор занимает важное место в стиле гранж.

Цвет

Используют нейтральные цвета. Чаще всего это оттенки серого и коричневого цвета. Также простой стиль никогда не обходится без классических белого и черного.

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Мебель



Не всегда мебель в стиле гранж выполнена в классическом стиле / фото: Rehouse

Это именно та часть, которая перешла в гранж из классического стиля. Изысканность и плавные линии являются доминантными в подборе мебели. Предпочтение стоит отдать мягким диванам, обитым натуральной тканью, а также небольшим винтажным тумбочкам и столикам.

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