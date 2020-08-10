Архитектурная компания Motiv Architects построила гараж из сшитого бруса в Ванкувере. Конструкция стала экспериментальной с точки зрения работы с брусом в таких крошечных масштабах. Больше о том, как обустроить полностью деревянный гараж, – читайте в материале.

Гараж имеет площадь 30 квадратных метров и является двускатным сооружением на аллее в Ванкувере, пишет Dezeen.

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Motiv Architects создали проект, чтобы разместить отреставрированный раритетный Мустанг владельца. Помещение одновременно доджно быть мастерской.



Несмотря на свои размеры гараж получился довольно просторным / Фото Dezeen

Именно поэтому студия построила гараж сборного типа с использованием поперечно ламинированных брусьев. Сооружение через сад связано с самим домом, расположенным на отдельной улице.



Владельцы здесь также разместили швейную мастерскую / Фото Dezeen

Эта на 100% деревянная конструкция является ярким примером того, что ни один проект не слишком мал для сборных работ,

– объяснили дизайнеры.



Жемчужиной всей конструкции здесь является Мустанг / Фото Dezeen

Несмотря на то, что участок был довольно узким, студия в короткие сроки поставила домик, который изготовлен из каркаса из нескольких деревянных брусьев, и отходов с мебельной фабрики.



Дерево снаружи имеет темный оттенок / Фото Dezeen

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Внешне дерево имеет темный оттенок, а обшивка изнутри – светлый. У гаража также 4 окна в крыше, которые добавляют в помещение света.

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