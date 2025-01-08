Романек є власницею студії дизайну інтер'єру Romanek Design Studio у Лос-Анджелесі. Вона називає своїм головним завданням створення гостинного простору, який змушує відчувати спокій. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Homes and Gardens.

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Як відома дизайнерка створює свої інтер'єри

Беручись за новий проєкт, найперше дизайнерка запитує себе: "Що я хочу, аби люди відчували, коли вони заходять у цю кімнату?". Саме від відповіді на це питання залежить, яким буде інтер'єр.

Бріджет Романек любить поєднувати шпалери і фарбу. Насичені кольори і цікаві візерунки додають простору глибини та унікальності. В одному з останніх проєктів дизайнерка використала лавандові та глиняні відтінки задля створення ефекту вишуканості.

У підлоговому покритті Романек надає перевагу дереву, яке створює теплий і затишний простір. Камінь буде чудовим варіантом для більш офіційних приміщень. До речі, дизайнерка любить використовувати трендове рішення килим поверх килими, щоб створити відчуття багатошаровості.



Дизайнерка постелила один килим поверх іншого / Фото Бріджет Романек

Зіркова дизайнерка ніколи не забуває про штори, адже вони обрамляють вікна і додають елегантності. Крім того, вони покращують акустику у кімнаті. Романек часто використовує прозорі штори, які пропускають сонячне світло. Якщо ж замовники прагнуть більше приватності, тоді дизайнерка обирає щільні портьєри.

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Чи не найважливішим у дизайні інтер'єру для Романек є освітлення. Вона завжди поєднує різні види освітлення – центральне, лампи, торшери, підсвітку.

Багатошарове освітлення забезпечує гнучкість і покращує текстури та кольори кімнати, створюючи глибину та підсвічуючи різні зони чи особливості. Правильне освітлення може повністю змінити простір,

– сказала експертка.



Багатошарове освітлення є важливою частиною інтер'єру / Фото Бріджет Романек

Продумане освітлення може кардинально змінити інтерʼєр. До прикладу, меблева підсвітка перетворить навіть непримітну шафу на стильний і функціональний гардероб, а кухню – на по-справжньому зручну робочу зону. LED-стрічки, сенсорні вимикачі та системи керування освітленням від VIYAR забезпечать затишок та естетику вдома.

Щодо вибору меблів, то дизайнерка дотримується думки, що вони повинні бути зручними у використанні. Найкраще обирати низькопрофільні конструкції, які зберігають простір відкритим. Водночас унікальні форми можуть стати родзинкою інтер'єру.

Щоб додати індивідуальності та емоцій, дизайнерка завжди використовує твори мистецтва, як-от картини. Іноді вони навіть можуть бути першим, що Романек обирає для кімнати. Потім на основі цього вона будує решту інтер'єру. Дуже важливо, щоб твори мистецтва уособлювали стиль господарів дому.



Твори мистецтва є родзинкою інтер'єру / Фото Бріджет Романек

Не обов'язково купувати дорогі меблі чи декорації для того, щоб інтер'єр був цікавим. Романек любить поєднувати дорогі предмети з оригінальними знахідками на барахолці. Дизайнерка закликає надавати перевагу речам з історією, адже вони значно цінніші.

Щоб інтер'єр був довершеним, Романек використовує книги, пам'ятні речі, рослини. Ці особисті речі роблять кожен дім унікальним і неповторним.