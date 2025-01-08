Романек є власницею студії дизайну інтер'єру Romanek Design Studio у Лос-Анджелесі. Вона називає своїм головним завданням створення гостинного простору, який змушує відчувати спокій. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Homes and Gardens.

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Як відома дизайнерка створює свої інтер'єри

Беручись за новий проєкт, найперше дизайнерка запитує себе: "Що я хочу, аби люди відчували, коли вони заходять у цю кімнату?". Саме від відповіді на це питання залежить, яким буде інтер'єр.

Бріджет Романек любить поєднувати шпалери і фарбу. Насичені кольори і цікаві візерунки додають простору глибини та унікальності. В одному з останніх проєктів дизайнерка використала лавандові та глиняні відтінки задля створення ефекту вишуканості.

У підлоговому покритті Романек надає перевагу дереву, яке створює теплий і затишний простір. Камінь буде чудовим варіантом для більш офіційних приміщень. До речі, дизайнерка любить використовувати трендове рішення килим поверх килими, щоб створити відчуття багатошаровості.

дизайн інтер'єру
Дизайнерка постелила один килим поверх іншого / Фото Бріджет Романек

Зіркова дизайнерка ніколи не забуває про штори, адже вони обрамляють вікна і додають елегантності. Крім того, вони покращують акустику у кімнаті. Романек часто використовує прозорі штори, які пропускають сонячне світло. Якщо ж замовники прагнуть більше приватності, тоді дизайнерка обирає щільні портьєри.

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Чи не найважливішим у дизайні інтер'єру для Романек є освітлення. Вона завжди поєднує різні види освітлення – центральне, лампи, торшери, підсвітку.

Багатошарове освітлення забезпечує гнучкість і покращує текстури та кольори кімнати, створюючи глибину та підсвічуючи різні зони чи особливості. Правильне освітлення може повністю змінити простір,
– сказала експертка.

дизайн інтер'єру
Багатошарове освітлення є важливою частиною інтер'єру / Фото Бріджет Романек

Продумане освітлення може кардинально змінити інтерʼєр. До прикладу, меблева підсвітка перетворить навіть непримітну шафу на стильний і функціональний гардероб, а кухню – на по-справжньому зручну робочу зону. LED-стрічки, сенсорні вимикачі та системи керування освітленням від VIYAR забезпечать затишок та естетику вдома.

Щодо вибору меблів, то дизайнерка дотримується думки, що вони повинні бути зручними у використанні. Найкраще обирати низькопрофільні конструкції, які зберігають простір відкритим. Водночас унікальні форми можуть стати родзинкою інтер'єру.

Щоб додати індивідуальності та емоцій, дизайнерка завжди використовує твори мистецтва, як-от картини. Іноді вони навіть можуть бути першим, що Романек обирає для кімнати. Потім на основі цього вона будує решту інтер'єру. Дуже важливо, щоб твори мистецтва уособлювали стиль господарів дому.

дизайн інтер'єру
Твори мистецтва є родзинкою інтер'єру / Фото Бріджет Романек

Не обов'язково купувати дорогі меблі чи декорації для того, щоб інтер'єр був цікавим. Романек любить поєднувати дорогі предмети з оригінальними знахідками на барахолці. Дизайнерка закликає надавати перевагу речам з історією, адже вони значно цінніші.

Щоб інтер'єр був довершеним, Романек використовує книги, пам'ятні речі, рослини. Ці особисті речі роблять кожен дім унікальним і неповторним.