Поліпшити сон може правильно розташоване ліжко та порядок у кімнаті, передає 24 Канал із посиланням на Better Homes and Gardens.

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Неправильно розташоване ліжко

Експерти з феншую рекомендують розташовувати ліжко, так аби був чіткий огляд дверей спальні та стіна позаду. З обох боків має бути принаймні 60 сантиметрів вільного простору для зручного доступу. Не варто ставити ліжко прямо під вікно, щоб уникнути протягів і яскравого світла вночі.

Ліжко має бути розміщене біля стіни / Фото Chad R. Mellon

Використання дзеркал

Експерти радять не вішати дзеркала у спальні. Якщо ж ви не можете обійтися без них, то слід дотримуватися кількох порад. Передусім, уникати розміщення дзеркала прямо навпроти ліжка та дверей спальні. Замість цього розташуйте дзеркало на такому місці, де воно буде відображати іншу стіну з мирними картинами або в шафі, особливо якщо це дзеркало у повний зріст.

Вибір занавісок

Фахівці радять встановити затемнюючі штори на ніч, щоб підтримувати здоровий природний ритм та створити ідеальні умови для сну. Важливо також налаштувати штучне освітлення, обираючи лампи з м’яким, заспокійливим світлом.

Використовуйте затемнюючі штори / Фото Julie Soefer

Вибір картин і фото

Варто уникати картин, де зображені люди, речі, місця, які можуть викликати гнів або негативні емоції. Фото родини, дітей або покійних близьких можуть мати подібний ефект і порушувати спокійну та романтичну атмосферу, яку має створювати спальня.

Постійний безлад

Спеціалісти радять позбуватися від тих речей у спальні, яких ви не потребуєте, не використовуєте і не любите. Це освіжить вас і ваш дім.

Вибір неправильних кольорів

Намагайтеся не обирати занадто яскраві кольори в спальні, оскільки це місце для відпочинку. Дуже насичена палітра може створити хаотичну атмосферу для сну, в той час як земляні тони чи м'які, приглушені відтінки природно заспокоюють.

Не використовуйте у спальні занадто яскраві кольори / Фото Annie Schlechter

Надмірна кількість технологій

Розділяйте робочі та спальні зони в кімнаті. Якщо спальня перетворюється на тимчасовий офіс, обов'язково створіть чітку візуальну межу між робочою та спальною частинами. І не забувайте вимикати техніку хоча б за годину до сну, оскільки синє світло від екранів може порушити природний ритм.

Неврівноважене розташування меблів

Баланс у матеріалах і розташуванні може створити оптимальну атмосферу в спальні. Використання двох приліжкових столиків є метафорою балансу. Якщо у вас немає місця для двох столиків, спробуйте організувати простір так, щоб він мав гармонійний вигляд.

Зберігання речей під ліжком

Оскільки предмети можуть активувати емоційні спогади, фахівці закликають обережно підходити до того, що зберігається під ліжком і позбутися тригерних предметів.