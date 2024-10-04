Дизайнери інтер'єру розповіли House Beautiful, що після 30 років варто перейти до більш зрілого та вишуканого дизайну дому. Це пов'язано і з тим, що з віком люди все більше часу проводять вдома, тому це місце має бути зручним, безпечним та зі смаком.

Читайте також Чим замінити білу кухню: 5 сміливіших кольорів, які стали новою базою

Ми всі можемо захопитися часом і забути, що ми вже не ті люди, якими були в коледжі. Можливо, ми захочемо розглянути можливість представити більш вишукану версію себе нашим колегам і гостям у нашому домі,

– каже дизайнерка у In Detail Design Collective Шеріл Кленденон.

Вона радить не триматися за речі, які ви більше не використовуєте. Ваш будинок має так само дорослішати, як і ви. Тому важливо позбуватися від того, що вже не вписується у ваш стиль життя.

Плакати

Підлітки обожнюють розвішувати у кімнаті плакати зі своїми кумирами, однак рано чи пізно їх доведеться все ж зняти. Подорослішавши, варто перейти від паперових плакатів до мистецтва. Дизайнери наголошують, що витвори мистецтва, як от цікаві картини, не мусять бути дорогими, вони просто мають мати особливе значення для вас.

Матрац на підлозі

Від матраца на підлозі замість ліжка слід відмовитися не тільки через відсутність естетики, а й через здоров'я. Чим старшими ми стаємо, тим більшого значення у житті набирають сон і правильне відновлення.

Цікаво Стильні ідеї для осіннього декору столу, які ви захочете використати для атмосферних вечорів

Ви починаєте та закінчуєте свій день у своїй спальні. Коли ви стаєте старшим, розкішне ліжко та постільна білизна можуть стати великою радістю наприкінці дня. Це моя рекомендація для першої дорогої "дорослої" покупка. Ваша спина теж буде вам вдячна,

– сказала Кленденон.



Позбудьтеся матраца і купіть зручне ліжко / Фото Ron Lach, Pexels

Білі меблі з ДСП

Засновниця та головна дизайнерка Susie Novak Interiors Сюзі Новак вважає, що білі меблі з ДСП, а особливо книжкові полиці, це предмети інтер'єру, які асоціюються з гуртожитком або дитячою кімнатою. Вона радить викинути неякісний матеріал і натомість купити книжкову поличку з якісного дерева.



Дизайн книжкової полиці / Фото Pinteres

Пластикові аксесуари для ванної кімнати

Ніщо так не дешевить ванну кімнату, як неякісні пластикові стаканчики для зубних щіток та мила. Інвестуйте у приладдя з дорожчого матеріалу, яке матиме кращий вигляд, і прослужить вам роками.