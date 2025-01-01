Дизайнери інтер'єрів назвали останні тренди в кухнях, які не збережуться у 2025 році. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Homes and Gardens.

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Тренди у дизайні кухні, які відходять у минуле

Власниця студії дизайну Хезер Френч радить уникати скляних фасадів кухонь. Вона вважає, що кухня має бути практичною, а не тільки красивою. Водночас скляні фасади вимагають дотримання порядку у шафах, адже весь їхній вміст одразу помітний.

Хезер Френч поділилася одним лайфгаком, якщо ви не дуже охайні і при цьому маєте скляні фасади – пофарбувати задню частину темною лаковою фарбою.

Це дуже гарний трюк, оскільки темна фарба поглинає частину світла. Предмети у шафі стають не такими помітними,

– сказала дизайнерка.



Скляні фасади кухні непрактичні / Фото Пола Замміта

Останніми роками дуже популярними були рифлені кухонні острівці. Дизайнери любили їх за те, як вони відбивають природне світло впродовж дня. Однак такі острівці виявилися дуже непрактичними. Френч наголошує, що рифлена поверхня дуже брудниться, а очищати її – складно. Вона не радить встановлювати такий острівець на кухні, особливо, якщо у вас є діти.



Рифлений острівець / Фото Kitty Lee Architecture

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Багато власників будинків відмовилися від верхніх кухонних шаф, щоб зберегти відкритий простір на кухні. Однак Хезер Френч вважає це нераціональним. На кухні завжди потрібне місце для зберігання, тож шафи до стелі – дуже важливі. Вони практичні, а якщо обрати світлі глянцеві фасади, то ще й візуально видовжать кімнату.



Кухня без верхніх шаф / Фото Armac Martin

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Чорні мармурові стільниці – дуже популярні. Вони мають більш вишуканий та елегантний вигляд, аніж світлі стільниці. Однак Хезер Френч у жодному разі не радить ставити чорну стільницю.

На них залишаються плями, відбитки пальців. Вони дуже помітні, коли на стільницю потрапляє світло. Це абсолютно непрактичний вибір для кухні. Я надаю перевагу світлому каменю,

– наголосила дизайнерка.



Чорна стільниця непрактична / Фото deVOL Kitchens

Асиметричні кухонні острівці вважалися справжнім ковтком свіжого повітря. Вони згладжують простір і роблять його більш гостинним. Однак Френч зізнається, що ніколи не була прихильницею таких острівців і вважає, що вони мають вийти з моди через свою непрактичність.

Коли острівець має асиметричну форму, то й шафи для зберігання під ним також асиметричні. Це означає, що каструлі та посуд буде незручно зберігати. Саме тому дизайнерка радить обирати традиційні прямокутні острівці.



Вигнутий острівець на кухні / Фото Бен Вотерхауса

Кілька років тому дизайнери почали стелити килимки на кухні, щоб візуально пом'якшити тверді кухонні поверхні. Однак у цьому тренді є один нюанс.

Я б ніколи не поклала килим під кухню, обідній стіл чи навколо місця, де готують їжу. Вони швидко стають грубими. Також є небезпека посковзнутися, коли ви несете окріп з плити,

– пояснила Френч.



На кухні не варто стелити килим / Фото Грувера Кулі

Важливо, щоб кухня була практичною, а не трендовою. Продумуючи дизайн кухні, у першу чергу думайте про те, як ви будете її використовувати, адже модні тенденції – мінливі.