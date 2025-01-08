Стефані Луїз стильно "залатала" диван, який погризла її кицька, передає 24 Канал із посиланням на Core 77.
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Як відновити диван після "нападу" кота
Жінка використала техніку ремонту в стилі кінцугі за допомогою вишивки.
Довідка: Кінцугі – це японське мистецтво ремонту розбитої кераміки за допомогою лаку, змішаного з дорогоцінним металом, як правило, золотом, сріблом або платиною. Ця техніка підкреслює недосконалості, зважає на історію предмета.
Ця техніка стала популярною, адже чимало власників котів мають навички вишивки, а для тих, хто не має, доступні готові патчі.
Неймовірне перетворення дивана / Фото Стефані Луїз
Як виглядає диван до ремонту і після / Фото Стефані Луїза
Як відтворити техніку Луїз вручну: дивіться відео