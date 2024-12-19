Експерти кажуть, що це був рік барвистого та характерного декору для дому. Якими тенденціями у дизайні інтер'єру запам'ятався 2024 рік, розповідає 24 Канал.

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Особистість і яскраві відтінки

Цьогоріч виникло чимало захопливих тенденцій та інновацій у дизайні, але найбільш поширеною стала неповторна стилістика, яка поєднує колір, принт та індивідуальний декор.

У 2024 році мінімалізм майже не з'являвся, адже дизайнери та власники будинків повернулися до оформлення у стилі, який відображає особистість. Спостерігалося відродження ретельно продуманого максималізму.

Дизайн інтер'єру у 2024 році робив акцент на персоналізовані простори / Фото Stacy Zarin Goldberg

Індивідуальні простори майстри створювали, слідуючи кільком тенденціям, зокрема:

додаванню у приміщення антикваріату ;

; декоруванню яскравими речами , які подобаються власникам;

, які подобаються власникам; поєднанню старого і нового за допомогою вже улюблених предметів, як-от сімейні реліквії чи вінтажні знахідки. Хоча вони недосконалі, однак допомагають зробити кімнату більш спокійною та природною.

Тренд на еклектику

2024 рік був еклектичним для домашнього інтер'єру. Химерність, пишні візерунки та текстури заповнили наші домівки. Велику популярність мали наступні стилі дизайну:

Біофільний дизайн – це практика включення природних елементів всередину приміщень для того, щоб органічно поєднати інтер'єр і екстер'єр. Ця тенденція здобула популярність ще під час пандемії Covid-19, коли локдауни відокремлювали нас від природи. Відтоді вона залишається фаворитом для багатьох. Розкішні рослини, органічне дерево та багато природного світла створюють чудову комбінацію.

У 2024 році модною була орієнтованість на природу / Фото Haywoodmade Interiors

Сучасний колоніальний стиль – це не нова тенденція. Утім, універсальна привабливість цього стилю зробила його основним в останні роки, особливо у 2024 році. Для нього характерні симетрія, чисті лінії, оригінальні архітектурні деталі, природні матеріали та відтінки, меблі класичних форм з елегантними вигинами, великі килими з геометричними або традиційними візерунками, ковані світильники, латунні або бронзові елементи.

Сучасний колоніальний стиль не сходить з п'єдесталу останні роки / Фото Home Art

Сучасний стиль середини століття – це стабільна тенденція в новому тисячолітті, настільки, що деякі вже втомилися від неї. Однак дизайнери кажуть, що вона пануватиме й у 2025 році. Нагадаємо основні риси mid-century modern:

меблі підкреслюють функціональність, а не орнаменти;

брак орнаменту на користь простих геометричних ліній;

часте використання палісандра, дуба, металу, скла, вінілу;

сміливі акцентні кольори, як-от червоні, жовті, рум’яно-рожеві;

органічні форми та візерунки;

змішані матеріали та текстури, такі як дерев’яна стільниця з хромованими ніжками або стілець з вініловою оббивкою та дерев’яними ніжками.

Стиль середини століття буде у тренді й у 2025 році /Фото Woods + Dangaran

Арт-деко повернувся у моду з новою силою. Стиль, розквіт якого припадає на Францію 1920 – 1930 років, характеризується геометричними силуетами та використовує такі розкішні матеріали, як скло, оксамит і бронза.

Головні прийоми арт-деко – використання контрастних форм і чіткої геометрії / Фото William Jess Laird

Японді – сплав японського та скандинавського стилів – мінімалізм скандинавського дизайну і використання природних матеріалів та світла, що є основними рисами японських інтер'єрних рухів, як-от вабі-сабі.

В основі стилю "японді" – дзен-філософія / Фото Gentl & Hyers

Тиха розкіш – стиль, який поєднує елегантність і вишуканість без зайвої помпезності. Розкіш не виражена у величезних, розкішних елементах, а в їх витонченості, витривалості й увазі до дрібниць. Цей стиль акцентує увагу на якості матеріалів, простоті форм і продуманих деталях, що створюють атмосферу спокою та гармонії.

Основні риси стилю "тиха розкіш" передбачають:

природні матеріали, використання дорогих, але ненав'язливих матеріалів, таких як мармур, деревина, шкіра, лляна тканина, кашемір, вельвет, шовк;

нейтральна кольорова палітра: білий, бежевий, кремовий, сірий, пісочний, пастельні відтінки, а також більш насичені кольори, такі як темно-синій, смарагдовий або графітовий, але вони завжди залишаються стриманими;

елегантні, але мінімалістичні форми, простота і чіткість ліній у меблях та декорі. Меблі з м'якими лініями, часто без зайвих декоративних елементів, але з чудовою якістю виконання;

функціональність і комфорт, що досягається через правильний вибір меблів, освітлення та текстур;

мінімалізм у використанні аксесуарів, з фокусом на якість, а не кількість;

просторі кімнати, відкриті планування і мінімум бар'єрів;

увага до деталей, наприклад високоякісні оббивки, вишукані шви на меблях, ніжні текстури тканин або майстерно зроблені двері.

"Тиха розкіш" навряд чи вийде з моди /Фото Brian Wetzel

Іспанський ренесанс став популярним ще в 1920-х роках у Каліфорнії й зараз є однією з найвідоміших стилістик, особливо завдяки таким архітектурним елементам, як червоні черепичні дахи та штукатурні стіни. Інші характерні риси – ковані деталі та плиткові підлоги.

Іспанський ренесанс у топі найпоширеніших стилів в інтер'єрі / Фото Modern Nest

Американський колоніальний стиль зародився в 18 столітті, але він витримав випробування часом. Цей стиль характеризується симетричними фасадами та використанням природних матеріалів, як-от дерево, в інтер'єрі.

Американський колоніальний стиль – поєднання вишуканих нот, розкоші, лаконічного характеру і простоти / Фото Harrison Design

Гламур в контексті 2024 року стосується будинків з елементами кольору і максималізму. Наприклад, бронзові оздоблення додають стильний вигляд будь-якому дому, а відтінки темного фіолетового та червоного створюють розкішну, модну палітру.

Справжній гламурний стиль може бути витриманим, елегантним і витонченим / Фото Decorilla

Котеджкор – це не лише дизайнерський рух, а й стиль життя, який віддає перевагу простішому життю на природі, подалі від великих міст та сучасних технологій. Природні матеріали, вінтажні меблі та декор, виготовлений вручну, відтворюють цю тенденцію.

Cottagecore – це повернення до природи, де панує гармонія, спокій та естетика сільського життя / Фото Jay Wilde

Тенденції в інтер'єрі, які перекочують у 2025 рік

Дизайнери кажуть, що чимало тенденцій в інтер'єрі з 2024 року плавно перейдуть у наступний рік, зберігши свою популярність. Серед них:

використання теплих коричневих кольорів як домінантного кольору в палітрі дому, зокрема кольору горіхового дерева;

поєднання різних металів;

вітражі;

змішування текстур і візерунків;

використання темно-бордових відтінків фарби;

барвисті меблі та оббивка;

срібні акценти в декорі та архітектурних оздобленнях.

Головне, що й у 2025 році збережеться тренд на індивідуальність, який пропагує самовираження через домашній інтер'єр, а також закріплює за кожним повноцінне право оформлювати простір так, аби душі було приємно, а тілу зручно.