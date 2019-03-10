Десять тисяч сербів вийшли на мітинг, вимагаючи відставки президента Вучіча та уряду: відео
Десять тисяч мітингувальників пройшлися вулицями столиці Сербії Бєлграду, вимагаючи відставки президента Алєксандра Вучіча та уряду країни. Опозиціонери звинувачують чинну владу у корупції і вимагають проведення дострокових виборів.
"Брехуни!" З такими гаслами серби протестували під стінами місцевого державного телеканалу у Бєлграді, повідомляє "Радіо Свобода".
Читайте також: У Чорногорії та Сербії тисячі людей вийшли на масові антиурядові протести
Протестна хода завершилися під стінами місцевого державного телеканалу РТС. Його керівництво активісти засуджують за пропаганду на користь влади.
Протести у Сербії почалися ще у грудні 2018 року. Вони отримали назву "Один з п'яти мільйонів". Це – натяк на висловлювання самого Вучіча, який заявив: "Можуть і п'ять мільйонів вийти, я не погоджуся навіть на одну вимогу!"
Відео протестів у Сербії:
Відео: десять тисяч сербів мітингують за зміну президента та уряду