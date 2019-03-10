Десять тисяч сербів вийшли на мітинг, вимагаючи відставки президента Вучіча та уряду: відео

Десять тисяч мітингувальників пройшлися вулицями столиці Сербії Бєлграду, вимагаючи відставки президента Алєксандра Вучіча та уряду країни. Опозиціонери звинувачують чинну владу у корупції і вимагають проведення дострокових виборів.

"Брехуни!" З такими гаслами серби протестували під стінами місцевого державного телеканалу у Бєлграді, повідомляє "Радіо Свобода".

Читайте також: У Чорногорії та Сербії тисячі людей вийшли на масові антиурядові протести

Протестна хода завершилися під стінами місцевого державного телеканалу РТС. Його керівництво активісти засуджують за пропаганду на користь влади.

Spotted among the crowd at the Belgrade #1od5miliona protest:



An anti-govt demonstrator carries a sign reading: “Serbia deserves free elections”, quoting former Serbian PM Zoran Djindjic, who was assassinated in 2003. pic.twitter.com/RCLXZWvlPq — Balkan Insight (@BalkanInsight) 9 березня 2019 р.

Протести у Сербії почалися ще у грудні 2018 року. Вони отримали назву "Один з п'яти мільйонів". Це – натяк на висловлювання самого Вучіча, який заявив: "Можуть і п'ять мільйонів вийти, я не погоджуся навіть на одну вимогу!"

Відео протестів у Сербії:

Відео: десять тисяч сербів мітингують за зміну президента та уряду