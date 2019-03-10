11:30
10 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ТАРАС ШЕВЧЕНКО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Лошадь вместо Лаврова. Российский уровень счастья
      Вєсті Кремля
      21:04, 9 марта
      Вести. UA. Жир: Труханов ворует сырники Тимошенко. Скелет в шкафу Ляшко
      Вєсті.UA
      20:15, 9 марта
      Банки банкроты и их элитные квадратные метры: Кто выводит активы из фонда гарантирования
      ЦРУ
      09:00, 8 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: "Как казаки" стали культовыми
      Згадати все
      22:10, 6 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ТАРАС ШЕВЧЕНКО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ

      Десять тысяч сербов вышли на митинг, требуя отставки президента Вучича и правительства: видео

      55 Читати новину українською
      Протесты в Сербии
      Протесты в Сербии / Screenshot

      Десять тысяч митингующих прошлись по улицам столицы Сербии Белграда, требуя отставки президента Александра Вучича и правительства страны. Оппозиционеры обвиняют действующую власть в коррупции и требуют проведения досрочных выборов.

      "Лжецы!" С такими лозунгами сербы протестовали под стенами местного государственного телеканала в Белграде, сообщает "Радио Свобода".

      Читайте также: В Черногории и Сербии тысячи людей вышли на массовые антиправительственные протесты

      Протестное шествие завершились под стенами местного государственного телеканала РТС. Его руководство активисты осуждают за пропаганду в пользу власти.

      Протесты в Сербии начались еще в декабре 2018 года. Они получили название "Один из пяти миллионов". Это –намек на высказывания самого Вучича, который заявил: "Могут и пять миллионов выйти, я не соглашусь даже на одно требование!"

      Видео протестов в Сербии:

       

      blog_ava
      10 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
      сегодня
      831
      Теги: Новости политики Протесты Сербия
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Капітан Марвел" — 21-й фільм всесвіту Marvel і перший сольник жінки-супергероя
      сегодня , 10:03 "Капітан Марвел" — 21-й фільм всесвіту Marvel і перший сольник жінки-супергероя
      Юлія Ліпенцева 294
      Конец близок, или Россия ускоренно возвращается в СССР
      сегодня , 08:40 Конец близок, или Россия ускоренно возвращается в СССР
      Блог Соцмережі 2039
      За десятки метрів від ворога: відважний боєць "Джин" про бойові новинки агресора
      9 марта , 22:00 За десятки метрів від ворога: відважний боєць "Джин" про бойові новинки агресора
      Повернись живим 3543
      Вторые половинки, или кто будет первой леди или джентльменом Украины
      9 марта , 20:01 Вторые половинки, или кто будет первой леди или джентльменом Украины
      Наталія Лебідь 1592
      Нова інтрига виборів: хто забере голоси українців, які не визначились
      9 марта , 19:00 Нова інтрига виборів: хто забере голоси українців, які не визначились
      Крістіна Бердинських 941
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В Нью-Йорке пытались "оккупировать" Уолл-Стрит. Фото
       30 сентября 2011 , 19:22
      Вратарь сборной России получил ужасную травму: футболиста забрали в больницу прямо с поля
       15 ноября 2017 , 03:39
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук