Десять тысяч сербов вышли на митинг, требуя отставки президента Вучича и правительства: видео

Десять тысяч митингующих прошлись по улицам столицы Сербии Белграда, требуя отставки президента Александра Вучича и правительства страны. Оппозиционеры обвиняют действующую власть в коррупции и требуют проведения досрочных выборов.

"Лжецы!" С такими лозунгами сербы протестовали под стенами местного государственного телеканала в Белграде, сообщает "Радио Свобода".

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Протестное шествие завершились под стенами местного государственного телеканала РТС. Его руководство активисты осуждают за пропаганду в пользу власти.

Spotted among the crowd at the Belgrade #1od5miliona protest:



An anti-govt demonstrator carries a sign reading: “Serbia deserves free elections”, quoting former Serbian PM Zoran Djindjic, who was assassinated in 2003. pic.twitter.com/RCLXZWvlPq — Balkan Insight (@BalkanInsight) 9 березня 2019 р.

Протесты в Сербии начались еще в декабре 2018 года. Они получили название "Один из пяти миллионов". Это –намек на высказывания самого Вучича, который заявил: "Могут и пять миллионов выйти, я не соглашусь даже на одно требование!"

Видео протестов в Сербии: