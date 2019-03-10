Десять тысяч сербов вышли на митинг, требуя отставки президента Вучича и правительства: видео
Десять тысяч митингующих прошлись по улицам столицы Сербии Белграда, требуя отставки президента Александра Вучича и правительства страны. Оппозиционеры обвиняют действующую власть в коррупции и требуют проведения досрочных выборов.
"Лжецы!" С такими лозунгами сербы протестовали под стенами местного государственного телеканала в Белграде, сообщает "Радио Свобода".
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Протестное шествие завершились под стенами местного государственного телеканала РТС. Его руководство активисты осуждают за пропаганду в пользу власти.
Протесты в Сербии начались еще в декабре 2018 года. Они получили название "Один из пяти миллионов". Это –намек на высказывания самого Вучича, который заявил: "Могут и пять миллионов выйти, я не соглашусь даже на одно требование!"
Видео протестов в Сербии: