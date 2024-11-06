"Гадаю, Лавров не знав, що буде війна": Кулеба розповів деталі перемовин з Росією

У березні 2022 року Україна проводила перемовини з Росією в Туреччині. Там зокрема відбулась зустріч українського та російського міністрів закордонних справ.

Колишній міністр закордонних справ України розповів 24 Каналу деталі своєї розмови з Сергієм Лавровим.

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Беземоційні перемовини

Кулеба зазначив, що на зустрічі в Туреччині була дуже висока ціна будь-якої помилки. Українець щойно ввійшов у кімнату, вимкнув усі емоції. Назад увімкнув, уже коли вийшов звідти. Це була така ситуація, коли емоція зіграє проти тебе, тому ці перемовини дипломат провів у режимі машини, штучного інтелекту.

Я був повністю сфокусований тільки на обробці інформації, калібруванні своїх слів, повністю позбавлений будь-яких емоцій. Лаврову це навпаки не вдалося зробити, він не почував себе впевненим і продемонстрував, скажімо так, що не такий страшний вовк, як його малюють,

– зауважив колишній міністр закордонних справ України.

Він додав, що в цей момент усвідомив, що, безумовно, Лавров є сильним дипломатом, але не настільки сильним, як звикли про нього думати, що він просто ідеал дипломата топрівня. Було 9 людей у кімнаті без ЗМІ. Ми сиділи 3 міністри: я, Лавров, турецький колега й у кожного з нас було по 2 людини поруч ми все відпрацювали.

Розмова з Лавровим

За словами колишнього міністра закордонних справ України, саме тоді він зрозумів що Лавров, найімовірніше, не знав про початок війни. І не впливав на ті рішення, які ухвалювались. Можливо, зараз це змінилося. Там був такий епізод.

"Я кажу: "Давайте домовимося про хоча б 24-годинний коридор з Маріуполя". Бо все це відбувалося на тлі облоги міста. Лавров відповів, що ці всі питання мають вирішувати військові. Я говорив, що давайте зараз подзвонимо, кому треба. Я – нашому міністру оборони, а Лавров – своєму. Але той відповів, що це не в його повноваженнях", – наголосив Кулеба.

Як він зазначив, потому він сказав, що міністри закордонних справ мають повноваження обговорювати все, що завгодно. Давайте президентам тоді подзвонимо. Лавров щось там фиркнув і відмовився дзвонити. Хоча я тоді реально був готовий дзвонити Резнікову або президенту, щоб узгодити це все.

За цим "пінг-понгом" турецька делегація спостерігала з великим захопленням. Зрештою Лавров показав, що він не може наважитися подзвонити своєму керівництву, щоб вирішити якесь питання. І що він взагалі не налаштований на вирішення будь-яких питань. Турки це побачили – і зрозуміли, в кого яка мета,

– підкреслив колишній міністр закордонних справ України.