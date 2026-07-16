Детонація на складах у Вишневому: СБУ затримала керівників одного з оборонних підприємств

Під час одного з масованих обстрілів України на Київщині сталося влучання по військових складах. Через це у Вишневому відбулася детонація боєприпасів, що мала трагічні наслідки. 16 липня стало відомо про затримання керівників одного з оборонних підпримств у цій справі.

Поробиці розповіли в СБУ.

Що відомо про затримання причетних до трагедії у Вишневому?

Контррозвідка та слідчі СБУ затримали генерального директора одного з оборонних підприємств і його заступника з виробництва.

За даними слідства, вони організували зберігання боєприпасів на складах поблизу житлової забудови у Вишневому на Київщині. Як встановило розслідування, 6 липня під час комбінованої російської атаки на Київську область на території режимного об'єкта спалахнула пожежа, яка призвела до детонації боєприпасів, що зберігалися в ангарах.

Встановлено, що ці складські приміщення не були призначені для зберігання боєприпасів та використовувалися без відповідних дозвільних документів,

– мовиться у повідомленні СБУ.

За даними правоохоронців, генеральний директор підприємства не забезпечив належну організацію роботи, дотримання правил пожежної безпеки та вимог щодо зберігання боєприпасів і вибухових речовин.

Водночас його заступник допустив розміщення боєприпасів у непридатних приміщеннях поруч із житловими будинками, що під час російської атаки призвело до загибелі та поранення людей, а також пошкодження цивільного майна.



Затримання причетних до трагедії у Вишневому / Фото СБУ

Затриманим повідомили про підозру за частинами 2, 3 статті 367 ККУ. Йдеться про службову недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки.

Також готується клопотання до суду про обрання фігурантам міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що після атаки у Вишневому рятувальники евакуювали понад 600 людей, зокрема 117 осіб, які перебували в укритті, що опинилося поблизу епіцентру вибуху. За даними ОВА, ударна хвиля та уламки пошкодили десятки об'єктів. Через пожежі у місті тимчасово погіршилася якість повітря.

Також повідомляється, що майже п'ять вулиць, близько сотні будинків, були повністю зруйновані. Відомо також про загиблих і поранених.