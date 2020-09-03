Дев'ять із десяти українців підтримують відбудову дорожньої та соціальної інфраструктури в країні, яка здійснюється в рамках Національної програми "Велике будівництво", ініційованої президентом Володимиром Зеленським.

За результатами опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології, 77,6% громадян заявили про підтримку того, що держава вкладає кошти у розвиток інфраструктури доріг, а також у ремонт і будівництво шкіл, дитячих садочків, лікарень. Ще 12,2% відповіли, що "скоріше підтримують" такі дії влади. Загалом за програму "Велике будівництво" висловилися 89,8% опитаних.

Чому така висока підтримка? Одна з причин – це те, що люди бачать на власні очі, як будуються, ремонтуються дороги. Будівництво – це те, що найбільше впадає в око,

– пояснив під час пресконференції в інформаційному агентстві "Інтерфакс-Україна" заступник виконавчого директора Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький.

Майже половина громадян вважає, що в їхньому населеному пункті потрібне будівництво та реконструкція доріг (49,2%), третина наголошує на необхідності лікарні зі стаціонаром, понад чверть віддає перевагу школі, а кожен п’ятий – дитячому садку.

85,2% опитаних вважають, що будівництво інфраструктурних об'єктів варто продовжувати попри пандемію коронавірусу.

Загалом "Велике будівництво" посідає друге місце серед реформ та ініціатив чинної влади. Цей проєкт як одну з низки ініціатив схвалюють 67% опитаних. На першому місці – програма припинення вогню на Донбасі (80% підтримки).

"Загалом населення налаштоване на мирне врегулювання на сході і водночас – на активну розбудову інфраструктури в Україні", – зазначив Антон Грушецький.

Третє місце за рівнем підтримки посідають доступні кредити для бізнесу під 5, 7, 9 відсотків (схвалюють 38% опитаних). Ще майже третина респондентів підтримує зниження облікової ставки НБУ, яке відкрило шлях до здешевлення іпотечних кредитів для населення.

Опитування проводилося з 6 до 19 серпня. Вибірка репрезентативна для України в цілому та для чотирьох макрорегіонів: Західного, Центрального, Південного та Східного. В Луганській і Донецькій областях опитування проводилося лише на території, яка контролюється українською владою. Всього було опитано 2049 респондентів, які проживають в усіх областях України та в м. Києві (крім АР Крим), методом особистих інтерв'ю з використанням планшетів (САРІ). Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників, близьких до 50%; 2,8% для показників, близьких до 25 або 75%; 2,0% для показників, близьких до 12 або 88%; 1,4% для показників, близьких до 5 або 95%; 0,7% для показників, близьких до 1 або 99%.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що в наступні роки програму "Велике будівництво" буде розширено. До неї хочуть включити реконструкцію мостів і шляхопроводів, пам'яток архітектури та культурних об'єктів, будівництво та відновлення аеропортів.