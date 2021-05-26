Схема на 35 мільйонів: ДФС прийшла з обшуками в Черкаську міську раду

Співробітники Державної фіскальної служби прийшли з обшуками у Черкаську міську раду. Правоохоронці розслідують ухиляння від сплати податків при здачі в оренду комунального майна.

Співробітники ДФС за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора викрили протизаконну схему Черкаської міської ради та низки комунальних підприємств, спрямовану на ухилення від сплати податків.

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Деталі корупційної схеми

З початку 2017 року і досі службові особи Черкаської міської ради та низки комунальних підприємств з метою отримання неправомірної вигоди для себе і третіх осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою, вчинили протиправні дії,

– йдеться у повідомленні.

Комунальні підприємства та бюджетні установи міста не перераховували до міського бюджету гроші від оренди майна, яке належить до комунальної власності.

У результаті це призвело до того, що загальний фонд міського бюджету недоотримав приблизно 35 мільйонів гривень.

У міськраді Черкас – обшуки

Наразі у Черкаській міськраді проводять обшуки. Там хочуть виявити та вилучити такі документи:

щодо здачі в оренду комунального майна,

чорнових записів щодо існування зазначеної схеми ухилення від сплати податків та розкрадання бюджетних грошей.