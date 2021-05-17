ДФС просить депутатів не поширювати фейки про співробітників відомства

Державна фіскальна служба закликала комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики не поширювати неправдиві дані про роботу відомства і його співробітників.

Раніше народні депутати Андрій Холодов і Ольга Василевська-Смаглюк, що займають керівні пости в даному парламентському комітеті, поширили інформацію про те, що співробітники ДФС стали учасниками масової бійки зі стріляниною в ніч на 15 травня в клубі "Культ" на Позняках. Дану інформацію спростували в пресслужбі ДФС.

15 травня в розташованому на вулиці Ревуцького на столичному житловому масиві Позняки нічному клубі "Культ" сталася масова бійка зі стріляниною, в ході якого був поранений охоронець закладу. Поліція, що прибула на місце, затримала учасників події, вилучивши зброю, боєприпаси і великі суми готівки. Дарницьке управління Нацполіції продовжує слідчі дії щодо цього інциденту.